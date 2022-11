Inflación, amenaza de recesión económica, incremento de los tipos de interés y, sobre todo, incerdidumbre. Son los conceptos que mejor describen el escenario macroeconómico que ha dejado el final de la pandemia y que desde principios de años ha agravado la guerra en Ucrania. Pero que los tiempos sean convulsos no significa que sea un mal momento para invertir. Todo lo contrario. Eso sí, para hacerlo hay que contar con la mejor información. Y con ese objetivo, Banca Privada de BBVA España reunió esta semana en Castelló a diferentes expertos que abordaron las perspectivas macroeconómicas y de mercados y detallaron hacia dónde deber ir la inversión en el futuro.

Bajo el título Nuevas tecnologías. Nuevas oportunidades, el evento tuvo lugar este jueves en el Hotel Intur de Castelló y reunió a más de 200 invitados. Contó con la participación de Pere Aldama, director del Centro de Banca de Clientes de BBVA en Castellón; Roberto Hernanz, experto en Estrategia y Análisis de Inversiones de Banca Privada de BBVA; Óscar Esteban Navarro, Sales director de Fidelity International: y Ximo Raga, director de Banca Privada Territorial Este de BBVA. El director de Mediterráneo, Ángel Báez, fue el encargado de introducir las intervenciones. Pere Aldama apuntó que, eventos como el celebrado esta semana en la capital de la Plana, sirven para ayudar a los inversores a tomar las mejores decisiones. «El objetivo de BBVA es estar al lado de nuestros clientes. Tener la información detallada sobre las perspectivas macroeconómicas es clave, como también conocer las nuevas tendencias de inversión que existen en el mercado», explicó el director del Centro de Banca de Clientes de BBVA en Castellón. «Y este año, las tendencias que estamos poniendo más de manifiesto están todas relacionadas con la tecnología y la innovación. 5G, Big Data... son protagonistas en el nuevo panorama global dentro del mundo de la inversión», dijo. "5G, Inteligencia Artificial, Big Data... son protagonistas en el mundo de la inversión" Pere Almada - Director del Centro de Banca de Clientes de BBVA en Castellón Antes de abordar la oportunidades que genera la nueva edad de oro tecnológica, Roberto Hernanz analizó el escenario macroeconómico y destacó el aumento de los costes energéticos, la inflación y el endurecimiento de la política monetaria que están llevando a cabo los bancos centrales. El experto en estrategia y análisis de inversiones Banca Privada destacó que, mientras en EEUU el incremento de los precios ha venido dado por el pasado sobreestímulo monetario que se desplegó por la crisis del covid, en Europa el problema es más complejo. «Tenemos una inflación importada y viene de esa fortaleza de EEUU. Esta situación está obligando al BCE a subir los tipos», argumentó. El problema es que ese alza de tipos tan acelerado puede llevar a un enfriamiento económico algo más severo. «Es uno de los riesgos y pensamos que Europa entrará en recesión técnica, una situación que se prolongará en el primer trimestre del 2023», aventuró. Un año de menos a más Hernanz describió el 2023 como «un año de menos a más». El crecimiento económico va a ser más bajo, pero los estímulos fiscales, la elevada tasa de ahorro de los hogares y las medidas para tratar de moderar el consumo de gas son indicadores positivos. «La inflación, el gran problema de este año, va a bajar sí o sí en 2023. Seguirá siendo alta, pero menos», apostilló. "Ha llegado ya el momento de entrar en renta fija y la variable irá de menos a más" Roberto Hernanz - Experto en Estrategia y Análisis de Inversiones Banca Privada en BBVA El experto se refirió también a la inversión y la gestión de carteras, y aseguró que la inestabilidad global, unida a la volatilidad, ha dado lugar al año «más complejo en cuanto a la gestión de activos, tanto de renta fija como variable». Hernanz recomendó empezar a invertir en renta fija. «Ha llegado el momento de cambiar el paso y entrar en renta fija. Ya es atractiva, ya nos empiezan a pagar por nuestro dinero y, normalmente, la fija funciona bien en momentos de enfriamiento de la economía. Creemos que es una buena opción de cara al año que viene». ¿Y la renta variable? Evolucionará de menos a más. «A corto plazo puede haber resultados positivos, pero estamos viendo cómo las compañías han empezado a revisar a la baja los beneficios empresariales del próximo año. Con los actuales niveles de precio se revelarán atractivos a medio y largo plazo, sobre todo a medida que se vayan despejando las dudas de la guerra y la inflación», acabó. El escenario es el que es y, a la hora de buscar oportunidades de inversión, la tecnología aparece en uno de los primeros puestos. Así lo argumentó Óscar Esteban Navarro, Sales director de Fidelity International (una de las mayores gestoras de fondos de inversión a nivel mundial y un proveedor que utiliza BBVA a la hora de gestionar y analizar fondos), quien explicó que las tecnológicas han sido las compañías favoritas de los mercados en los últimos años desde el punto de vista de la rentabilidad. «La realidad es que, a raíz de los cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales, el sector tecnológico empezó a caer». "Es esencial tener en cuenta los subsectores necesarios para hacer viable el metaverso" Óscar Esteban Navarro - Director de Fidelity International Una nueva edad de oro No obstante, Esteban Navarro descartó otro crash tecnológico. «Estas correcciones son saludables y para nada son iguales a las que tuvimos a principios de los años 2000», dijo. Y auguró una nueva edad de oro de la tecnología gracias al 5G, «que va a revolucionar nuestra forma de vida». El director de Fidelity International comentó que el 5G es un salto cualitativo en cuanto al volumen de información, la inmediatez y la densidad de dispositivos conectados que, junto con el desarrollo de la Inteligencia Artificial y el análisis masivo de datos, tendrán un enorme impacto económico. «Además, los nuevos hábitos de consumo desarrollados durante la pandemia, como la compra on line o el consumo de vídeo en streaming van a propiciar un aumento de la inversión de las plataformas para generar nuevos contenidos y nuevas opciones de visualización viables con el 5G». Y apuntó asimismo a que el metaverso (unir la realidad virtual con la realidad del día a día) alcanzará un mercado de 700.000 millones de dólares en 2030. «Y es esencial tener en cuenta los grandes subsectores que son necesarios para hacer viable el metaverso», aclaró. Esteban Navarro se refirió también al crecimiento de los videojuegos, gracias fundamentalmente a la tecnología del 5G, cuya infraestructura, al contrario que la del 4G, será más eficiente y consumirá menos energía, lo que incentivará una importante inversión en su construcción y desarrollo. «El futuro viene determinado por el 5G», sentenció el experto. Tras el turno de preguntas y en el que los asistentes pudieron plantear sus inquietudes, Ximo Raga, director de Banca Privada Territorial Este de BBVA, fue el encargado de cerrar el evento. Y lo hizo con tres recomendaciones. «La primera es que hay que mantener la inversión. Es momento de que el inversor confíe y aguante sus inversiones. Parece contradictorio decirlo cuando las carteras caen, pero la situación actual es coyuntural. Y el que salga se perderá la revalorización», apostilló. "Al inversor le aconsejo que se mantenga invertido y que se rodee de los mejores" Ximo Raga - Director de Banca Privada Territorial Este de BBVA También defendió que en todo entorno siempre hay oportunidades. «El 5G va a cambiar nuestra forma de relacionarnos», insistió mientras puso en valor la combinación de tecnología y sostenibilidad para hacer frente a los desafíos del cambio climático. La tercera recomendación que lanzó Raga es que el inversor se rodee de los mejores. «Y BBVA lo es. Contamos con los mejores recursos, gestores y equipo. Estamos convencidos de lo que hacemos y de cómo lo hacemos», acabó.