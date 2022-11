La inflación y la crisis energética frenan el empleo para esta Navidad en Castellón

Las empresas de selección de personal en Castellón esperan una campaña navideña con menos empleo de lo habitual. Un menor volumen de contratos, entre un 10 y un 15% menos, y todo ello debido a la perspectiva de un menor consumo, derivado de la actual coyuntura de incertidumbre económica que atosiga a las familias con una inflación y una crisis de precios de la energía que han encarecido la vida. La única nota discordante, y en positivo, la pone la hostelería, pues según las previsiones que van entrando en las ETT castellonenses, sí esperan demanda para la temporada de noviembre-diciembre-enero, repleta de eventos como las comidas y cenas de empresa, ceremonias y fechas especiales como Nochebuena, Fin de Año o Roscón de Reyes.

En la campaña de Navidad del 2021 se rozaron los 40.000 contratos (39.464) en Castellón entre noviembre y diciembre. En esos dos meses podría incluirse también el inicio del Black Friday. Si en este 2022 se cumple la previsión y bajan un 15% se quedarían en 33.545. La recta final del 2020 (pandemia) se saldó con 35.098; la anterior del 2019, 36.400; y 2018, 39.286.

Desde la delegación central de Grupo Noa’s, el consultor de selección Carlos Salas, manifestó su percepción sobre el inminente mercado laboral: «Hemos detectado que esta campaña de Navidad no va a incrementar las cifras de contratación respecto al año pasado. En algunos sectores habituales de estas fechas, se prevén descensos de hasta un 15%».

Empaquetadores y vendedores

Con todo, los perfiles más demandados están siendo empaquetadores, preparadores de pedidos en torno al comercio on line, dependientes y extras para la hostelería.

Con respecto a temporadas anteriores, se nota como principal diferencia «la incertidumbre económica, unida a la coincidencia de que los festivos se concentren en fin de semana, de modo que suponen una barrera que incide en este sentido». De este modo, desde Grupo Noa’s transmiten que «todo es inferior en esta Navidad del 2022 respecto a otras. No se adelantan tanto los contratos ni son de tanta duración. Se atisba una campaña con incertidumbre y con pocas alegrías laborales».

Más de 800 candidatos para cinco puestos de vendedor ‘cultural’ El interés de los castellonenses en encontrar un empleo, aunque sea temporal, sigue muy presente esta campaña. Prueba de ello es la oferta de una gran cadena de productos culturales. Para cinco puestos temporales ha recibido más de 800 currículos.

En estas fechas los contratos suelen ser de menor calado, como el de una tienda especializada en maquillaje que busca pendiente para 20 horas semanales.

El Corte Inglés de Castellón precisa perfiles de todo tipo para Navidad: empaquetadores/as, mozos/as de almacén (turno diurno y nocturno), cajeros/as reponedores/as de supermercado, ayudantes de hostelería (camareros/as y cocineros/as) y de alimentación (carnicería, charcutería, pescadería, frutería, panadería y club de gourmet), auxiliares de servicio de Atención al Cliente; auxiliares de pedidos on line; y dependientes/as.



El anticipo de moderación en el Black Friday (25 de noviembre)

La delegada de la ETT Adecco en Castellón, Pilar Trilles, explicó que «por el momento, estamos en precampaña del Black Friday y se estrán retrasando todas las campañas previstas por las altas temperaturas que estamos sufriendo, todavía calor para la época en la que estamos». Y es el que el Black Friday (Viernes Negro y día de chollos para incentivar el consumo importado de EEUU es oficialmente el 25 de noviembre, pero tiendas de Castellón ya están lanzando preofertas como gancho). Para Trilles, «de momento nuestra previsión de contratos para Navidad es moderada, e incluso inferior, entre un 5% y un 10% menos que el año pasado. Influye la inflación que estamos sufriendo y la subida de los costes y escasez de materias primas». En cuanto a la hostelería «la previsión es buena. Es un sector con buenas expectativas; y afortunadamente el clima y los datos del coronavirus acompañan por ahora». La especialista en recursos humanos todavía recuerda lo positivo que fue el 2021: «Entonces las previsiones de contratación hacia el final del año eran mejores; y también influyeron las bajas por el covid, una circunstancia que provocó también que las contrataciones fueran al alza».

En el sector del comercio «hay contratos que se iniciaban con la precampaña de Black Friday, hasta finales del mes de noviembre; se solapaban con la de Navidad que dura hasta el 7 de enero; y de ahí se empieza con rebajas».

Finalmente, Silvia Cabanes, directora de la oficina de Castellón de Randstad, señala que «en las previsiones de contratación en la campaña del Black Friday ya se ha anticipado una bajada respecto al 2021: con 500 fichajes y el mayor descenso de la Comunitat, de un -22%. Podemos esperar un comportamiento similar en Navidad, si no cesa la incertidumbre, que afecta obviamente a los salarios y a la menor duración de los contratos. Este año es todo complicado de calcular por culpa del escenario internacional, el incremento del IPC y de los costes de la energía». En hostelería, analizó, «va a depender mucho de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos pero quizás, aunque no se superen las cifras del 2021, sí serán positivas para la economía provincial». Para Cabanes, «la tendencia que vemos es que no sea tan positiva como 2021 o prepandemia, por la crisis, pero aun así se marcará una senda hacia la recuperación».