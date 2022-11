Supermercados y comercios de Castellón garantizan estanterías llenas si el transporte para

Los comercios y supermercados de Castellón lanzan un mensaje de tranquilidad a los clientes ante el paro indefinido anunciada, a partir de este próximo lunes, por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. Confían en que la protesta no cuente con el mismo respaldo que el registrado el pasado mes de marzo, en el anterior paro, que sí se dejó notar en los establecimientos en cuanto a escasez de suministro de algunos productos se refiere. Ahora creen que no habrá problemas de abastecimiento cara al próximo Black Friday, convertido en uno de los días más comerciales, así como a las compras navideñas.

Por su parte, Pedro Reig, director de la Asociación de Supermercados de la Comunitat (Asucova), entidad a la que pertenecen unos 200 establecimientos de Castellón de cadenas como Mercadona, Consum o Masymas, señaló que para la campaña de Navidad todavía faltan unas semanas, por lo que habría tiempo suficiente de reacción en caso de que el paro vaya a más. «Las circunstancias ahora son muy diferentes a las de marzo, ya que parte de las reivindicaciones fueron atendidas, por lo que creemos que habrá un menor respaldo», ha explicado Reig. De todos modos, según el portavoz de Asucova «estamos preparados para lo que pueda suceder como demostramos durante la pandemia y el anterior paro».

De ahí que desde la entidad reclamen al Gobierno central que declare al sector agroalimentario como esencial «para garantizar las servicios mínimos». «Tenemos capacidad para almacenar y que el cliente no note el paro en los lineales si, finalmente, cuenta con un importante respaldo», afirmó.

Comercio

De igual modo, el presidente de la patronal Covaco Castellón-Confecomerç, Juan Adsuara, indicó que creen que la protesta no tendrá una gran repercusión porque no se espera que sea prolongada. «Nuestros transportistas no nos han dicho que vayan a parar», indicó Adsuara.

En esta misma línea, la secretaria de Confecomerç, Teresa Esteve, confió en que se lleven a cabo las negociaciones y el diálogo oportuno con el objetivo de que, finalmente, no se lleve a término. «Hasta que se resuelva este tema, el sector está principalmente asegurando y garantizando el estoc con sus proveedores», subrayó Esteve.

Sector cerámico

Sin duda, si la protesta convocada logra un gran seguimiento, uno de los sectores más perjudicado será el cerámico, que ya atraviesa por una complicada situación por el alza de los precios del gas. Desde la patronal Ascer han indicado que, en primer lugar, «habrá que ver qué nivel de seguimiento tiene el paro en las empresas que trabajan con el sector, iremos haciendo seguimiento de las posibles incidencias». «La potencial parada de un eslabón en nuestra cadena de suministro nunca es una buena noticia y confiamos en que se pueda resolver sin impacto para el resto de actores que participan en la cadena de suministro de la cerámica, desde los puertos por donde entra nuestra materia prima hasta los consumidores», han apuntado desde Ascer.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM), Carmelo Martínez, insistió ayer en que la patronal del sector no va a secundar el paro, como ya informó Mediterráneo. «Esta huelga no está justificada porque la descarga y la carga en las empresas está siendo más ágil y el precio del transporte va según el del gasoil. Otra cosa es que haya una bajada de la actividad por la crisis energética, por ejemplo, en el sector cerámico, pero esta es una cuestión del mercado», ha explicado Martínez.

Consumidores llaman a no hacer acopio de comida

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha exigido soluciones a la Administración para evitar la huelga de transportistas anunciada cara a que no se repita «lo ocurrido hace unos meses en nuestro país»: falta de ciertos productos que acabó afectando directamente a las familias». «Exigimos unos servicios mínimos que eviten que los consumidores podamos quedarnos sin algunos productos en los establecimientos», han señalado desde la entidad. Asimismo, han hecho un llamamiento a la calma y han instado a los consumidores a que no hagan acopio de productos durante estos próximos días.