El ple del Patronat de Turisme ha aprovat hui, per unanimitat, el pressupost per a l'exercici 2023 que ascendeix a 7.155.807,34 euros, la qual cosa suposa un increment d'un 21% respecte als comptes de 2022. Tal com ha explicat el president de la Diputació de Castelló, José Martí, “aquests pressupostos són el resultat de la suma de els suggeriments arreplegats del sector i la consulta als diferents membres del patronat”.

Per la seua part, la diputada de Turisme, Virginia Martí, ha assenyalat que, “a més a més, són uns comptes amb els quals pretenem continuar afermant l’estratègia turística que portem des del patronat en els últims tres anys, i fer-ho donant tot el suport al nostre producte estrella com és el sol, la platja i festivals, però també donant-li importància a productes com l’esdeveniment gastronòmic Castelló Ruta de Sabor, el cicloturisme i Castelló Sénior, i impulsar un nou projecte com una línia de viatges per a persones amb discapacitat”.

Festival gastronòmic Castelló Ruta de Sabor

Vriginia Martí ha anunciat que el gran festival gastronòmic es continuarà celebrant a l'haver sigut “un èxit rotund” en la seua primera edició que ha tingut lloc en Benicarló. “Era necessari que la província de Castelló, tenint un producte com és Castelló Ruta de Sabor, tinguera un esdeveniment gastronòmic que el situara a nivell nacional i, inclús podem aspirar a ser considerat internacionalment”, ha argumentat. Per a aquest esdeveniment el pressupost contempla una partida de 250.000 euros. A aquest respecte, la diputada provincial també ha destacat la presència d’ambaixadors de la marca de Castelló Ruta de Sabor “que està funcionant molt bé per donar visibilitat per tot arreu del món al producte de Castelló, especialment en el cas d'Estrelles Michelin”.

Cicloturisme

En relació amb el ‘cycling’, el pressupost té dues partides: una de 79.860 euros per a la consultoria de l'estratègia de cicloturisme i una de 150.000 euros per al patrocini d’un equip ciclista, “ja que volem posicionar-mos en esdeveniments esportius de primer nivell”, ha destacat la diputada.

La responsable de l'àrea de Turisme ha explicat que “en aquest pressupost iniciarem i afermarem el ‘Castelló Cycling’, un projecte que ja hem iniciat enguany amb la contractació de l'oficina tècnica i visites a empreses i membres que puguen formar part del producte, i a finals de desembre visitarem Mallorca per veure com està funcionant el cicloturisme”.

Viatges

La diputada provincial també ha defensat el fet que els pressupostos de 2023 són uns pressupostos que incentivaran els viatges amb el programa de vacances per a gent major ‘Castelló Sènior’ i una línia de viatges per a persones amb discapacitat. I ha explicat que, d’aquesta manera, s’atén també una reivindicació de Cocemfe per dignificar el turisme de les persones amb discapacitat, per la qual cosa es desenvoluparà a través de bons individuals. Aquesta iniciativa té una partida pressupostada de 60.000 euros.

Així mateix, també s’ha reservat una partida de 150.000 euros per a licitar la imatge de marca de la província de Castelló amb un artista.

Municipalisme

La diputada de Turisme, Virginia Martí, ha destacat que, “com a ajuntament d’ajuntaments, continuarem sumant-mos al Fons de Cooperació de Municipis Turístics, per al qual hem inclòs una partida de 50.000, que es completarà en romanents fins arribar a 1,6 milions d’euros”.

El Patronat de Turisme també serà sensible amb els municipis que pogueren perdre la catalogació de municipi turístic a través de subvencions, i es continuarà treballant amb els plans de Governança “donant el suport a totes les mancomunitats i agrupacions de municipis”. Comptarà amb una partida de 450.000 euros i enguany s’incorpora Penyagolosa Pobles del Nord.

Els municipis afectats pels incendis del Penyagolosa i l’Alt Palància també compten amb una línia d’ajudes dins del Pla d’Acció dels Efectes dels Incendis 2022 que es preveu es faça ja efectiva a principis de 2023. Les partides serien 30.000 euros per al Penyagolosa i 150.000 euros per a l’Alt Palància.

Finalment, el pressupost del Patronat de Turisme incorpora una partida de 650.000 euros corresponent a la primera anualitat del fons Next Generation i que s’invertiran en accions i iniciatives per convertir a Castelló en un destí cicloturista.