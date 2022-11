La oenegé castellonense Patim desarrolla cursos de rehabilitación de maltratadores dentro y fuera de prisión. En el primero de los casos, en este 2022 han participado 40 personas, en las dos cárceles de Castelló y Albocàsser y en el segundo, han sumado 58 desde su creación, en octubre del 2021.

Taller para condenados por delitos leves

De este último habló este miércoles la asesora jurídica de Patim, Carolina de Mingo, impartió ayer una conferencia en el Menador donde disertó sobre el taller que se realiza con personas condenadas por violencia de género a 90 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad o menos, lo que quiere decir que son delitos menores. A partir de la condena, pasa su expediente al servicio de gestión de penas y medidas alternativas, que los entrevista y valoran si son candidatos a hacer este tipo de taller o realizan trabajos a beneficio de la comunidad. A los primeros, se les envía a este taller, denominado Regenerar, que aborda las claves para conseguir relaciones de pareja sanas e igualitarias.

Tener conciencia del delito

«Es importante hacer este tipo de talleres porque la manera de prevenir la reincidencia siempre pasa por tener conciencia del delito. El perfil de personas cuando llegan, como son relaciones interpersonales, minimizan siempre sus actuaciones, nunca tienen carga de maldad, un dolo; piensan que lo que han hecho no es un delito, son discusiones entre adultos, y tienen que entender que esas actuaciones son delitos, aunque sean menores. Es importante que cuando vuelvan a relacionarse con otras mujeres lo hagan de una forma mucho más sana e igualitaria.

10 sesiones

La formación consta de 10 sesiones de cuatro horas cada una. "Lo que se intenta es tomar conciencia del mundo emocional, entender la socialización masculina y femenina, para poder construir unas nuevas masculinidades, siempre rompiendo las espirales de la violencia. Hablamos de las consecuencias de la violencia de género, de los celos, la dependencia emocional; vemos los beneficios de tener relaciones de pareja saludables; de una sexualidad positiva; la corresponsabilidad familiar también tiene un peso importante. Después hacemos un cómputo global para alcanzar este equilibrio y bienestar que estas sesiones aportan", expresa esta experta.

Erradicación de la violencia

"Vivimos en una sociedad con unos ejes culturales, perpetuados por agentes socializadores de la masculinidad, que viene por factores históricos, sociales, culturales, pero esto no es estanco, podemos cambiarlo y es obligación de toda la sociedad en su conjunto, independientemente de nuestro género, hacerlo", señaló. Insistió en "entender que la violencia no tiene que formar parte de las relaciones de pareja y que tenemos que aprender a poner límites por un lado y a saber ponernos límites por otro", señala De Mingo.

Reflexionar

Al final --indica-- se trata de entender que la emoción no puede dominar tus actos. Nos hacen creer de manera errónea que la violencia es inherente a la cualidad humana e inevitable en el desarrollo. Además, la hemos tolerado durante mucho tiempo y la hemos justificado en muchos casos como la única forma de resolver determinadas situaciones. Hay que diferenciar entre agresividad y violencia. La agresividad, por ejemplo, el enfado, la rabia, la ira, es un instinto innato, una señal de alerta del organismo para adaptarse a una situación y protegernos. La violencia es algo cultural, que hemos aprendido. Hay que hacer una reflexión del problema de violencia que tenemos en la sociedad y su papel. Para ello es muy importante entender nuestro mundo emocional. La interpretación de una situación, según mi carga emocional, mi experiencia de vida, me va a hacer sentir una emoción, que inevitablemente me va a hacer actuar de una manera u otra, la única manera de ser responsable con nuestro entorno y nuestras actuaciones es revisionar todo este círculo.

Reeducación social

"Existe la creencia social de que la pena solo puede cumplirse dentro de prisión, pero realmente también puede cumplirse fuera" explica De Mingo. «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad siempre tienen que estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social de la persona que ha cometido el delito. En un estado de derecho como el nuestro tenemos que propiciar que las personas se reinserten y no vuelvan a delinquir cuando salen de prisión", manifiesta. Este es el objetivo de estos talleres.