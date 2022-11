El PSPV de Castellón apurará los plazos para presentar listas a la espera de Puig

Con toda probabilidad, será a poco más de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas --las urnas se abrirán en doble cita el 28 de mayo si no hay sorpresas-- cuando los socialistas presenten ante el partido y en sociedad sus candidaturas para los ayuntamientos y para Les Corts.

Es el resultado de una doble decisión. Por un lado, el PSOE ha flexibilizado los plazos, que no acabarán hasta marzo, frente a la idea inicial de que en diciembre estuvieran registradas todas las propuestas. Por otro, tras blindar los alcaldables de las poblaciones con más de 20.000 habitantes en Castellón, como informó Mediterráneo, los socialistas de la provincia quieren evitar tensiones anunciando los nombres casi seis meses antes de los comicios, de manera que haya quien permanezca en puestos de gestión a sabiendas de que no continuará o bien incluso que se produzcan dimisiones de concejales por la misma razón.

En cualquier caso, fuentes del partido han apuntado que para las agrupaciones más pequeñas, especialmente aquellas en las que no gobiernan los socialistas, no hay una directriz que obligue a esperar hasta marzo, sino que se realizarán las asambleas para decidir las listas cuando la población lo considere tras la apertura del plazo el pasado 16 de noviembre, si bien este martes no se había registrado ninguna acta.

Los elegidos

Por ahora, lo que está clara es la elección de Amparo Marco para repetir en Castelló; José Benlloch en Vila-real; Samuel Falomir en l’Alcora; Mª Josep Safont en Burriana; Tania Baños en la Vall d’Uixó; Merche Galí en Almassora; y Guillem Alsina en Vinaròs, mientras que entran dos nuevos nombres en escena, Silvia Cerdá para sustituir a Ximo Huguet en Onda e Ilde Añó como relevo de Xaro Miralles en Benicarló.

En el caso de la candidatura autonómica, la situación es opuesta hasta el punto de que casi se ha convertido en tema tabú dentro del partido hasta que el líder del PSPV y president de la Generalitat valenciana haga público si se presentará como número uno por Castellón, como lo ha hecho hasta ahora, o bien por Valencia, una tesis, esta última, que cobra fuerza.

En cualquier caso, el criterio de la ejecutiva en Castellón es que esta lista la ocupen aquellos con mayor relevancia provincial. Entre los nombres que podrían entrar, por tanto, se hallan algunos como el de José Martí, presidente de la Diputación y destinado a repetir en un cargo, que no está asegurado, por lo que una opción es que ocupe un escaño en Les Corts. Más posibles candidatos serían el presidente de PortCastelló, Rafa Simó, o el secretario de Organización, Joan Morales, además de veteranos como Mª José Salvador o el propio Francesc Colomer.