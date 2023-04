La atención a los pacientes de Alzheimer de Castellón supone casi 480 millones de euros al año. Según el presidente de AFA Castellón, Emilio Marmaneu, en la provincia de Castellón hay alrededor de 15.000 personas que sufren esta dolencia. Un estudio de la confederación estatal CEAFA revela que el progresivo avance de la enfermedad, el aumento del número de personas afectadas y la dependencia que genera esta dolencia en el entorno familiar y, sobre todo, en los familiares cuidadores, supone un coste económico medio anual de 31.890 € por persona, por lo que reclama un plan integral.

Al alza

Marmaneu señala que se trata de una dolencia que va al alza, por un lado, porque la generación nacida en el llamado baby boom de los años 50 y 60 era más numerosa que sus predecesoras y a medida que van haciéndose mayores van entrando en la edad de riesgo, que se sitúa a partir de los 60 años. Otro factor es los actuales estilos de vida, que propician un alza de casos.

Diagnóstico precoz

En ese sentido, Marmaneu reclama, además, que se invierta en un diagnóstico precoz para que las familias puedan prepararse para afrontar la dolencia e ir haciendo las adaptaciones necesarias en el hogar. También incide en la investigación de cara a hallar tratamientos efectivos y sus causas. «El cerebro es un órgano muy complicado y hoy por hoy no existen las suficientes donaciones para poder arrojar luz sobre la enfermedad de alzheimer», indicó, recordando que hoy en día aún no tiene cura y que los avances hacia nuevos tratamientos farmacológicos no siempre obtienen el resultado esperado.

Además, Marmaneu aseveró que debido al impacto de la enfermedad, se habla de 50.000 afectados en la provincia, que serían los miembros de la unidad familiar que atienden al enfermo.

El coste medio anual que supone la atención a un paciente de alzheimer es de 31.890 € al año. Entre el 18 y el 23% de costes son directos, que incluyen hospitalización, visitas médicas, residencias, fármacos... El resto corresponde a desembolsos indirectos, derivados de la pérdida de productividad y tiempo asociado al cuidado proporcionado por los cuidadores.

Estadio inicial

Así, en un estadio inicial, el coste de los cuidados se sitúa en 29.274,5 € . En esa fase el paciente vive en el entorno familiar y el coste incluye asistencia al centro de día, las adaptaciones de la vivienda, la ayuda doméstica y fármacos. Un coste, que además tiene una repercusión en la vida laboral hasta el punto de que el 35% de los cuidadores se ve obligado a dejar su actividad profesional para poder atender al afectado y una media de 3 años transcurridos desde el diagnóstico.

Estadio intermedio

En el intermedio según el informe de la CEAFA, el coste se incrementa hasta los 36.635 euros al año. En este, el paciente, que lleva unos seis años diagnosticado, ya no puede asistir al centro de día, padece trastornos de conducta y sigue en casa, por lo que las familias pueden tener que recurrir al servicio de ayuda a domicilio.

Estadio avanzado

Finalmente, en el severo, el paciente se encuentra encamado, en muchas ocasiones sigue en el hogar y se requieren gastos en pañales, suplementos alimenticios, ayudas técnicas, o profesionales específicos como fisios. En esa fase, el coste se sitúa en 39.760€.