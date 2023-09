Historia de los cines en Castelló: Del esplendor al ocaso de las salas en la ciudad

El mejor reestreno para el Cine Rex

Para demostrar la afición que Castelló ha demostrado siempre por la gran pantalla nos detendremos en la siguiente anécdota relatada por uno de los grandes empresarios del cine en la provincia, Alejandro Payá, que conoció los años de gloria como antes hicieron Renau, Dávalos o Casalta. “El sábado 1 de enero de 1983 comencé a explotar el Cine Rex proyectando la película E. T., el extraterrestre. Llenamos las tres funciones del sábado y el domingo; 1.100 personas en cada una de ellas, lo que da un total de 6.600 localidades vendidas, así que el lunes 3 de enero me fui al banco a ingresar un millón de pesetas, que era el importe de cinco años de alquiler, que había conseguido en solo dos días”, para que digan que en Castelló no gusta el cine… “En total 54.323 vieron esta película en el Rex. Teniendo en cuenta que la población entonces no llegaba a 125.000 personas, vinieron la mitad”, recuerda Payá.

Antes del éxito de la película de Spielberg en la capital de la Plana llegaron otras menos reconocidas a día de hoy como ‘No desearás al vecino del quinto’ protagonizada por Alfredo Landa, que batió todos los récords del cine Saboya con siete semanas consecutivas en taquilla, superando las cuatro semanas de ‘El Cid’ de Charlton Heston –rodada en Peñíscola-, o las tres de ‘El último cuplé’ de Sara Montiel.