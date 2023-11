Los ocho parques naturales repartidos por la costa y las montañas de Castellón reciben al año una media de 4.000 visitantes al mes: 48.010 durante el 2022; y 32.834 desde el 1 de enero al 30 de septiembre de este año, con un ritmo bastante inferior (de poco más de 2.700 mensuales, si bien debe calibrarse el hecho de que solo se contabilizan los grupos registrados o que pasan por los centros de interpretación).

De nuevo, el nº 1 más concurrido vuelven a ser las Illes Columbretes; y en el top 4 apenas varían las posiciones. En el 2022: Columbretes (12.132), Penyagolosa (8.238), Serra d’Espadà (8.088) y Desert de les Palmes (7.608). Y este ejercicio del 2023: Columbretes (8.462), Espadà (5.398), Penyagolosa (5.236) y Desert (4.386). En el resto de la lista, por este orden, Tinença de Benifassà, Serra d’Irta y Prat de Cabanes-Torreblanca.

Nuevos objetivos

¿Cuáles son los proyectos más inmediatos para estos espacios naturales, recursos para un turismo medioambiental en boga, con potencial de ser auténticos «parques temáticos» si se dinamizan de manera sostenible --idea que lanzó en su día el entonces catedrático de Análisis Geográfico Regional y director del Laboratorio de Estudios, Ordenación y Planificación de Espacios Turísticos de la UJI, el fallecido Diego López-Olivares--?.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente desgranan algunas iniciativas para redescubrir estas zonas naturales. La consellera Salomé Pradas apunta que «los parques naturales son una joya de nuestro patrimonio natural y una herramienta muy potente de concienciación ambiental. Por ello se va a trabajar para que se conozcan y que estén abiertos a su visita y al disfrute de actividades dentro de los mismos siempre aplicando proporcionalidad y sostenibilidad. Se va a trabajar en la línea de naturalizar la Comunitat, impulsar el turismo de naturaleza y el empleo verde».

Turismo sin masificar y deporte respetuoso con el entorno

En la práctica, «en aquellos casos en los que sea posible, se crearán itinerarios alternativos que permitan visitar zonas de los parques naturales que, hasta ahora, no se visitaban, siempre respetando la biodiversidad y protección del entorno». Rutas que «reforzarán el atractivo de dichos parques y permitirán, si fuera necesario, la redistribución del flujo de personas que acudan --si se dan momentos de masificación--». Esta medida ya se ha ensayado en el Peñón de Ifach (en Alicante, donde incluso existe un torno que cuenta las visitas) pero no ha sido necesario en Castellón». Otro hito es «poner en marcha un programa de divulgación que permita conocer esos entornos usando nuevas y renovadas señalizaciones in situ. Además, vamos a aplicar criterios de equilibrio y sostenibilidad para que el senderismo o distintas prácticas deportivas relacionadas con la naturaleza pueden practicarse, desde la protección al mismo».

Visitas virtuales

Utilizar medios digitales que permitan poder conocer virtualmente dichos parques naturales de Castellón y el resto de la Comunitat desde la distancia es otra idea.

Para alcanza estas metas, el director general de Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Raúl Mérida, explica su propósito de «visitar este mes de noviembre todos los parques de Castellón y conocer su problemática, uno a uno; a la vez que generar luego dinámicas de reuniones periódicas con sus directores --se mantienen los mismos representantes, y solo está pendiente de una posible jubilación Espadà--».

La ideología del bien común

«Queremos dar a conocer lo que se hace en los parques. El ser humano necesita relacionarse con su entorno natural y hay que buscar un equilibrio», incidió. Sobre la mesa prevé sentarse «con toda las juntas rectoras de los parques para abordar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), ver qué actividades sí y cuales no pueden tener lugar en los parques, desde el consenso. No es cuestión de ideologías, sino de bien común».

Para este año, se incorpora otra acción novedosa: «Cada parque natural de la Comunitat debe ser motor de impulso de la economía del área. Por ello, pondremos en valor productos locales o realizados con los materiales de la zona, que recibirán un certificado forestal (acreditación internacional): un valor añadido. Tendrá gran incidencia en Castellón, por citar ejemplos, con la miel o aceite que se produce en la Serra d’Espadà».

Otro plan a medio plazo es realizar «un inventario de todos los parques para saber en qué estado se encuentran los centros de interpretación y resolver sus problemas de mantenimiento; mejorar el estado de espacios naturales; y administrar la presencia y usos».

Consorcio y lucha contra la despoblación

Para Mérida es vital «la divulgación: es mi obsesión» y dar a conocer el valor de estos parques naturales para concienciar a la ciudadanía de que es «su entorno natural más próximo, y lo ha de cuidar». En este sentido, alabó la iniciativa de 19 ayuntamientos de la Serra Espadà, «que trabajan en constituir un consorcio, creo que ya está la documentación entregada. Pretenden potenciar la zona a través de una entidad que trabaje por el entorno de los parques naturales, conseguir ayudas, etc.»

Trabajar por frenar la despoblación está, para el director general, intrínsecamente vinculado a proteger los parques. «En una visita una vecina me dijo que lo que más necesitaban era un pediatra. Si un pueblo tiene colegio y pediatra, igual consigues evitar el éxodo a la ciudad. Y eso es bueno para el parque. La mejor medida contra los incendios es que viva gente en la zona y no se pierdan los usos tradicionales. Al final estos habitantes son los que de verdad realizan limpieza forestal y cuidan la montaña». El entorno es su vida.

La agenda: próximas actividades en los parques de Castellón

18 de noviembre

El Centro de Interpretación de la Reserva Natural de las Islas Columbretes ubicado en el Planetario del Grao de Castelló ha dado a conocer una curiosa actividad para el sábado, 18 de noviembre, a las 11.00 h: un taller de volcanes dirigido al público familiar y gratuito. «Queremos invitaros a conocer cómo se originaron las islas, hablaremos de cuántos años tienen y de cómo se colonizaron. Construiremos nuestros propios volcanes con materiales reciclados, y finalizaremos con un pequeño experimento, que podréis repetir en casa», indicaron.

18 de noviembre

¿Te has parado a pensar sobre la considerable cantidad de desechos que generamos? Del 18 al 26 de noviembre se conmemora la Semana Europea de la Prevención de Residuos -- bajo el lema ‘Envases, ¡no te envuelvas!’-- y con este motivo se ha organizado una actividad el sábado, 18 de noviembre, a las 10.00 h., de dos horas de duración, en el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Serra d’Espadà, en Eslida. «El propósito es compartir ideas para la reducción y reutilización de productos cotidianos. Uno de los artículos que más consumimos es la ropa, por lo que nuevamente estamos llevando a cabo un intercambio de prendas (4 ó 5) para hacer una especie de limpieza de armario y cambiar aquellas piezas que ya no utilizamos por otras en buen estado de segunda mano. Además, aprenderemos a crear envoltorios reutilizables con materiales producidos en el Parque Natural --se puede llevar un trozo de tela de algodón--. Y debatiremos acerca de nuestro papel en la prevención de residuos», señalaron desde la organización de esta actividad gratuita para todo tipo de público. Cada participante podrá traer 4 o 5 prendas de ropa en buen estado que quiera intercambiar por otras. Si queréis el envoltorio a vuestro gusto podéis traer un trozo de la tela (de algodón sin elásticos) que más os guste.

19 de noviembre

En el parque natural de la Serra d’Irta, se ha preparado un paseo junto al mar el 19 de noviembre, de 10.00 h a 12.00 h., en la Cala Blanca (Alcossebre). Se trata de una distancia de 4 kilómetros (ida y vuelta), de dificultad baja, apta para toda edad y gratuita. Como todas las de los parques, requiere inscripción previa sujeta a plazas disponibles.

25 de noviembre

En la Serra d’Irta, en colaboración con APNAL- Ecologistas en Acción de Vinaròs, se organiza una caminata hasta el entorno del castillo de Xivert , donde se construirán cajas nido para ubicar en el bosque. Será de 09.30 h a 13.30 h., 7 kilómetros y dificultad media-baja. El punto de encuentro es el Camí dels Frares (Alcalà de Xivert).

Te puede interesar: NATURALEZA y ocio EN CASTELLÓN Los parques naturales de Castellón ganan peso turístico y superan cifras precovid

26 de noviembre

‘Descubriendo el Camí dels Pelegrins’. Ruta interpretativa en el Penyagolosa, a las 10.00 h., con salida del aparcamiento de Xodos. Dificultad media. Peregrina durante un día por un tramo circular y verás las fuentes, hasta el Pla de la Creu.