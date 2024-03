Compromís destapa que el Gobierno de Mazón dio luz verde a los Edificant que ahora quiere revocar

El diputado por Castelló de Compromís en Les Corts, Vicent Marzà, junto con el portavoz de Educación de la coalición, Gerard Fullana; la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot; y el alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, han aportado novedades y han destapado documentación probatoria en us continuada demanda para que continue la construcción en la provincia de Castellón de centros educativos del plan Edificant que el Gobierno de Mazón quiere anular.

Y han avanzado que las comunidades educativas de los pueblos afectados, como Benicarló, Betxí, Borriol y Albocàsser, entre otros, participarán en la concentración organizada para el 26 de marzo a las 18:30 horas en la puerta del Palau de la Generalitat.

Los representantes autonómicos y municipales de Compromís han destapado que la Consellería de Educación, dirigida por el conseller del PP José Antonio Rovira, fiscalizó las aportaciones económicas de Edificant que ahora quiere echar atrás, entre las cuales se encuentra Betxí, Borriol y Benicarló.

Luz verde que quiere 'apagar'

Daba así luz verde a aportar los fondos económicos necesarios para iniciar las tramitaciones de construcción de sus centros educativos. En el caso de los tres municipios de las comarcas de Castelló se trata de la Escoleta Pequelar de Betxí, el IES Borriol y el IES Ramon Cid de Benicarló.

Rovira = mentiras, improvisación y caos

“Esto es un indicativo muy significativo de la improvisación caótica del departamento que dirige el conseller Rovira. Mientras por un lado dio luz verde efectiva a los Edificant, por el otro dice que no es de interés público y no los quiere construir. De hecho, lo que le pasa es que con el recorte brutal de presupuesto que ha hecho para construir escuelas e institutos, ahora no tiene dinero para hacer frente a necesidades tan básicas como dignificar las infraestructuras escolares de Betxí, Borriol y Benicarló”, ha destacado Gerard Fullana.

En este sentido, el portavoz de Educación en Las Cortes ha mostrado los documentos que corroboran “las contradicciones administrativas que rayan la ilegalidad de lo que está haciendo el conseller Rovira”.

Se trata de las certificaciones que demuestran que la Intervención de la Generalitat fiscalizó y dio luz verde a la aportación de los fondos económicos necesarios para la construcción por Edificant de los tres centros educativos de Betxí, Borriol y Benicarló que ahora quieren revocar. “Esto significa que la Intervención de la Generalitat consideró correcta la necesidad de construir esos centros por Edificant y que no encontró ninguna incompatibilidad a que se lleven a cabo esas obras. Los documentos están firmados en fecha de 29 de septiembre de 2023, cuando el Gobierno de Mazón ya llevaba tres meses gobernando”.

Municipios también del PP

Por su parte, el síndic adjunt y diputado por Castelló, Vicent Marzà ha explicado que “hay todavía más contradicciones y Benicarló es un caso paradigmático. El 29 de febrero, el Pleno municipal votó por unanimidad a favor de las alegaciones que presentó el ayuntamiento dirigido por el PP local y que instan a que se construya el IES Ramon Cid por la vía rápida, por Edificant. Se han posicionado en contra de las determinaciones que está llevando a cabo el conseller de Educación, también del PP. Por mucho que se presenten de la Consellería a decirles que les construirán el centro sin Edificant, la gente sabe que esto es inviable y que esas obras o no se realizarán o sufrirán un retraso de al menos cuatro años. Estamos hablando de tramitar unas obras de casi 20 millones de euros, que cuando Compromís dirigía la Consellería estaban asegurados”.

El plan: recortar presupuesto

“El plan del PP puede recibir muchos nombres: plan Enganyant, plan Paralizant o planRetallant. Han establecido un modus operandi clarísimo: recortar presupuesto, allá donde han anunciado que no quieren hacer los Edificant: mentir, presentarse y decir que no se preocupen, que igualmente les harán los centros. Es un goteo continuo de despropósitos. La última noticia es que también quieren revocar otro Edificant en las comarcas de Castelló, el del Instituto-escuela de Albocàsser”, ha comentado el portavoz de Educación de Compromís en Las Corts, Gerard Fullana.

Meses de presión desde Educación

Hay que recordar que el pasado 20 de febrero, las comunidades educativas de muchas poblaciones se concentraron para reivindicar la construcción de sus centros. Las de Betxí, Borriol y Benicarló fueron de las más masivas y en este contexto, la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot ha querido hacer pública “la presión a la cual nos sometió el conseller de Educación, que envió a la inspección educativa al Consejo escolar municipal de nuestro pueblo para prohibir cualquier tipo de manifestación de la Escoleta Pequelar”. En esta línea hay que recordar que “no existe ninguna normativa concreta que impida en la comunidad educativa del centro la libertad de expresión ante injusticias tan grandes”, han aseverado los representantes de Compromís.

Betxí: "La escoleta es urgente y necesaria"

La alcaldesa de Betxí determinó realizar la concentración en la Plaza Mayor de Betxí, “pero está claro que es un síntoma muy significativo de que la Consellería de Educación del PP está aplicando su clásica policía política y que están haciendo todos los posibles porque no denunciamos públicamente que no nos quieren aportar los 2,2 millones de euros que necesitamos para construir de nuevo la Escoleta Pequelar”.

Borriol: "Llevamos años esperando"

El alcalde de Borriol, Hèctor Ramos ha destacado que “desde que el conseller Rovira nos comunicó que se oponía a que impulsáramos el Edificant para construir el IES Borriol por cerca de 11 millones de euros, porque no lo considera de interés público, se han sucedido toda una serie de hechos que son contradictorios y apuntan a un caos interno en la misma Consellería”. Hay que recordar que, a finales de enero, el Pleno del Consell aprobó la creación administrativa formal de la IES Borriol. Esto significa que se considera de interés público prioritario, mientras que a la vez “recibimos la constatación de que no nos quieren aportar los fondos económicos necesarios para que iniciemos la tramitación de las obras, porque ese interés público no existe para ellos”, ha constatado Ramos.

OK de los juristas

Juristas y funcionarios de los tres ayuntamientos contradicen en las alegaciones de los tres municipios los principales argumentos de PP y VOX para suprimir las inversiones educativas a los tres municipios. Finalmente, se ha recordado que “con la Consellería de Educación dirigida por Compromís durante 8 años se ejecutaron 102 millones de euros para realizar 64 grandes obras en centros educativos de las comarcas de Castelló. ¿Qué gobierno del PP ha hecho esto?”.