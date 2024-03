Rebeca Torró: "Trabajamos para ayudar al sector cerámico en la descarbonización"

¿Cómo recibió la llamada para incorporarse a su nuevo cargo?

Salía de un acto como portavoz del Grupo Socialista en Les Corts y recibí una llamada de Moncloa. Se ofreció esta posibilidad, y dije que necesitaba pensarlo un poco. Era un cambio importante y también estaba haciendo un trabajo muy importante para el PSPV, pero considero oportuno que gestionar la política industrial del país no solo era importante por la envergadura de lo que se me presentaba delante, sino también iba a ser importante para la Comunitat.

Y una vez aterrizada, ¿cómo se ve la industria de Castellón y de la Comunitat desde Madrid?

Cuando una persona que ha pasado por tantos ámbitos de su comunidad llega a un puesto como secretaria de Estado, lleva una mochila llena de experiencias, y también de saber qué pasa en tu comunidad. Cuando llego allí, el ministro, Jordi Hereu, con el que he conectado desde el minuto cero, sabe de todas mis experiencias con los sectores productivos de mi comunidad. Haber vivido de cerca todo lo que hemos ido pasando con la cerámica en Castellón me ayuda a trasladar, no solo en mi ministerio, sino en el conjunto del Gobierno, la importancia del sector para la Comunitat y para el conjunto del país.

La crisis del covid puso de manifiesto la necesidad de reindustrializar España y usted ha dicho que esta tiene que ser la legislatura de la industria en el país. ¿Cómo avanzan los planes?

En primer lugar el presidente del Gobierno ha hecho que una secretaría general de Industria pase a ser una secretaría de Estado. Esto le da más peso a la industria. La pandemia nos puso delante de la realidad, y allá donde hay industria se superan mucho mejor obstáculos como la pandemia.

El turismo va muy bien en España, pero tenemos que hacer que el PIB industrial se estabilice para empezar a subir. Los fondos europeos son muy importantes para la reindustrialización del país, y es un reto muy importante porque con la misma gente en los ministerios hay que gestionar mucho más volumen. Queremos que las empresas que existen se anclen y puedan seguir con inversiones, que puedan venir otras y se relocalicen productos que aquí no existían y que puedan ser importantes para nuestro país.

La Ley de Industria ya se estaba tramitando con los antecesores de Jordi Hereu en el ministerio. ¿En qué lo van a notar las empresas?

La ley actual es muy antigua. Ahora se va a dar una importancia mayor a los proyectos estratégicos. En las comunidades autónomas como la valenciana lo hicimos para eliminar burocracia, y esto lo vamos a trasladar también en la Ley de Industria. Vamos a darle más importancia a las áreas industriales para localizar otra vez esas empresas que en un momento se fueron, y que ahora España empieza a ser atractiva para los inversores y todo esto se va a plasmar en la ley.

La cerámica afirma con usted hay una buena interlocución con el Ministerio, pero esto de momento no se traduce en medidas ni rápidas ni efectivas como ellos piden. ¿Hay algo a mejorar o novedad a aportar al respecto?

El ministro Hereu y yo misma llevamos tres meses al frente del ministerio. En la pasada legislatura se avanzó, se vivió un momento difícil por el gas y salieron ayudas directas para el sector, fueron 450 millones de euros a los gasintensivos, y aquí en Castellón se beneficiaron con 70 millones de euros que fueron directamente a las empresas. Una de nuestras primeras medidas fue ampliar la excepción para cumplir con el periodo de pago para la cerámica. Mi paso por la Generalitat me hizo conocer muy bien el sector y por eso trabajamos desde el minuto cero para que esta excepción de seis meses se pudiera alargar seis meses más. Yo he venido contándole con detalle al ministro la realidad de un sector altamente exportador y que por eso tiene esas dificultades a la hora de poder regularizar su situación. Una medida que hemos trabajado coordinadamente con el Ministerio de Economía, y a través de unas enmiendas vamos a modificar el real decreto que ahora mismo está en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Ahora viene el medio y largo plazo. Ya recibí al sector de la cerámica a los días de mi llegada como secretaria de Estado, pero anuncio que ya ha habido una reunión también con el ministro y conmigo con la dirección de Ascer. Creemos que ahora es un momento de trabajo, y ya vendrá el momento de comunicar qué estamos haciendo. Hay que ayudar a la cerámica a esa importante descarbonización que tiene que acometer, porque somos conscientes de que la tecnología para el sector de la cerámica aún no está madura. Al final será el hidrógeno, pero actualmente aún no existe la tecnología, y esto afecta al Ministerio de Transición Ecológica. Trabajamos para abordar el futuro de la cerámica con el propio sector, conforme avancen las negociaciones con los ministerios y el propio sector.

¿Hasta que lleguen esas ayudas para la descarbonización se plantean algún recurso más para superar las pérdidas que arrastran por la crisis del gas?

Hay empresas que están en una situación difícil, pero obviamente no estamos en un momento de precio del gas como el que hubo. El marco de ayudas que se hizo en su momento es imposible, pero hay otras líneas, como la compensación por el CO2, para que no tengan un impuesto tan elevado. Desde el Gobierno de España estamos analizando todo a la misma vez. Para la futura descarbonización hay recursos económicos de los fondos europeos, hay líneas en el perte de descarbonización, y vamos a poder hacer con ellos pruebas piloto de mecanismos de innovación. Además está la interferencia de otros países como India. Tenemos que hacer que el sector sea ahora competitivo y poniendo la vista en el futuro.

Como valenciana y conocedora de la cerámica, ¿cree se podrían haber gestionado las ayudas como se hizo en otros países?

Siempre se puede hacer, esto es evidente, pero hay que atender también un momento complejo en el ministerio. Hemos sido los primeros en los Pertes de otros tipos de sectores, gestionando fondos europeos y a la vez sacando líneas para cubrir momentos como el de la guerra de Ucrania. Podríamos haber sido mucho más rápidos, pero por eso se están alargando los plazos para que las empresas que han recibido el dinero no tengan que devolver las ayudas.

¿Hay miedo a que, llegado el final de año, haya empresas que tengan que devolver el dinero porque no han llegado a poner al día el plan de pagos?

No. Creo que con un año les va a dar suficiente tiempo, pero a la vez vamos a tratar de tener una solución que sea más estructural. Primero a medio plazo y luego a largo plazo, que es la descarbonización final con el hidrógeno.

El secretario general de Ascer dijo en Cevisama que el Ministerio de Industria debería empoderarse para poder acelerar ayudas y que los ministerios económicos las acepten. ¿Qué le parece esta idea del empoderamiento?

El haber pasado de una secretaría general a una Secretaría de Estado empodera en las comisiones donde nos sentamos los propios secretarios de Estado. Antes Industria no estaba en esas comisiones y foros internos del Gobierno. Y luego el ministro tiene muy claro que es el momento de la industria y por tanto es el empoderamiento que también ha pedido el sector, No solo la cerámica. Uno de los primeros frutos ha sido pedir ampliar el plazo para regularizar los periodos de pago a quienes han tenido ayudas, y se ha conseguido. Ese es el camino. Industria lo tiene asumido, el ministro lo tiene asumido y es lo que estamos trabajando internamente en el Gobierno.

¿Cómo ve las medidas que aplica la actual Generalitat valenciana para el sector?

Uno, en su propia administración, tiene que ver primero qué puede hacer por sus sectores. La política industrial es de competencia autonómica. Esto no hay que olvidarlo y por tanto uno tiene que ver qué puede hacer desde su administración. Yo creo que hicimos un trabajo importante con el Institut Valencià de Finances, que puso más de 80 millones de euros que se inyectaron en créditos al sector de la cerámica. Escuchar a la consellera que no se ha avanzado no se ajusta a la realidad. Y de momento, desde el gobierno de Carlos Mazón hemos visto 600.000 euros para un plan de marketing. Es importante, pero no solo podemos exigir al Gobierno de España. Uno tiene que ver también dentro de sus competencias lo que puede hacer.

Hablando de competencias, está el bloqueo comercial de Argelia, que compete a Exteriores, y todas las cuestiones relacionadas con la energía, potestad de Transición Ecológica. ¿Les ha podido expresar el parecer de la industria?

Por supuesto, cuando hablaba de empoderar a Industria no es solo frente a otras administraciones, sino en el propio Gobierno de España. Esto implica hablar con Exteriores o Economía, con el que tenemos relación constante. En el caso de la energía tenemos muy claro que es un binomio que no se puede separar de la industria. El precio de energía debe ser competitivo, algo que depende de las energías renovables. Su despliegue no es fácil. Para que cualquier sector sea competitivo en la energía, el precio barato lo van a poner las energías renovables y esto todos lo tenemos que asumir.

Uno de sus grandes logros en la Generalitat fue estar en el equipo que convenció a Volkswagen para que se implantará la gigafactoría en Sagunt. ¿El país está preparado para el coche eléctrico?

La cuestión es que, sí o sí, la automoción pasa por la electrificación. Se está haciendo una apuesta muy importante a través de los fondos next generation. Son más de 3.100 millones de euros los que el Gobierno de España está destinando al sector para electrificar sus actuales fábricas y para que tengan componentes de toda la cadena de valor, como las baterías. Hay que abordar un despliegue importante de puntos de recarga. Trabajamos con Transición Ecológica para que vaya a la misma velocidad. Luego está el plan Moves, que tendrá una segunda parte. Va a ir directamente a incentivar la compra del vehículo eléctrico, porque tenemos que hacer que los vehículos sean mucho más asequibles, no solo por parte de la ayuda pública sino también por la parte privada.

Sobre la política autonómica, la portavoz del Consell, Ruth Merino, dijo que se quería investigar hasta el final el proceso de compra de mascarillas en el comienzo de la pandemia. ¿Usted, que estuvo en ese equipo, está tranquila por la gestión que se hizo?

No solo es que estoy muy tranquila, sino que estoy muy orgullosa, porque nuestro trabajo contribuyó a salvar vidas y eso yo creo que va a ser lo más importante que pueda hacer en mi carrera política. En el gobierno de Ximo Puig siempre se puso el interés general por delante. La oficina antifraude ya analizó cada uno de los contratos y dijo que se hizo bien. El Tribunal de Cuentas también lo analizó, y el PP puede analizarlo tantas veces como crea oportuno. En otras comunidades no deberían estar tan tranquilos. Aquí no hubo intermediarios de hermanos ni de parejas, ni nada por el estilo. Se hicieron las cosas en el marco que el estado de alarma nos puso encima de la mesa porque ahora parece que todo lo olvidemos, pero en aquel momento no había proveedores. Logramos el primer avión de toda España que recibió material. Ni se perdieron aviones ni vinieron vacíos como en otras comunidades.

El PSPV iniciará una nueva etapa con Diana Morant como nueva líder. ¿Qué expectativas hay?

Estoy muy contenta de que Diana lidere el partido. Llevo una trayectoria con ella desde desde abajo. Ella fue alcaldesa y yo fui teniente de alcalde. Es el momento de que haya una primera presidenta de la Generalitat. Diana tiene el gran reto de seguir con el legado que nos ha dejado Ximo Puig. Carlos Mazón ha podido heredar una Generalitat muy diferente a la que recibió el Botànic, con una reputación por los suelos y muchos casos de corrupción. Le auguro grandes éxitos.

¿Le gustaría estar en el organigrama o proponer nombres?

No es mi trabajo decir los nombres. Diana va a hacer un equipo importante que demuestre que el PSPV es alternativa a un gobierno actual anclado totalmente a la ultraderecha. Algo que nos supone salir en titulares que nos avergüenzan, como casos de censuras, ataques de odio en Castelló… Todo esto no es propio de la Comunitat. Sé que Diana va a hacer un equipo de alternativa a esto. Bajo las siglas del partido me siento muy cómoda y siempre lo he dicho: yo estaré donde los dirigentes de mi partido consideren que soy más útil para el proyecto. Ahora estoy en el Gobierno, pero desde luego el PSPV cuenta con todo mi apoyo y experiencia en un municipio, en la Diputación de Valencia y en la Generalitat.