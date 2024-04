El Consell adelanta dos meses el veto a las quemas y enfada a los agricultores

Las quemas agrícolas están prohibidas en la Comunitat Valenciana hasta próximo el15 de octubre. La dirección general de Prevención de Incendios, dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior, ha firmado este lunes la resolución que veta esta práctica tras acordarlo con la Conselleria de Agricultura, una orden que, además, ya ha entrado en vigor. Lo hecho tras la publicación, durante la tarde de este lunes, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y justo una semana después de que se levantara la prohibición extraordinaria por la Semana Santa.

La decisión se produce un día después del inicio del incendio forestal de Tàrbena, en la provincia de Alicante, que ha afectado ya a 600 hectáreas, ha obligado a desalojar de manera preventiva a 182 personas y que continúa sin control. El fuego empezó con una quema de restos agrícolas que se habría descontrolado, cuando no estaban prohibidas este tipo de prácticas. De hecho, dos personas han sido detenidas este lunes como presuntos responsables de la quema agrícola, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que ha explicado que se les ha tomado testimonio en la comandancia de la Guardia Civil de la zona y han sido puestas en libertad, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas 48 horas.

La prohibición de las quemas se adelanta dos meses desde su fecha prevista inicialmente, el 15 de junio, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha explicado que la modificación de la norma viene provocada «por especiales condiciones de riesgos de incendios forestales en la Comunitat» como el notable déficit de precipitaciones, las temperaturas inusualmente elevadas, los fuertes y reiterados vientos terrales, el elevado estrés hídrico y vegetación con bajo contenido de humedad que facilita el fuego y la falta de previsión de mejoría de estas condiciones.

Una orden "muy restrictiva"

La decisión de vetar las quemas de manera generalizada ( el Consell no descarta revisar la norma si cambian las condiciones) no gusta nada a los agricultores de Castellón. «Se trata de una orden todavía más restrictiva que la que publicaba el Botànic y sin componentes de zonificación», apunta Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Rama, que dice «no entender» por qué cuando el riesgo de incendios sea bajo y la finca esté a más de 100 metros no se pueda realizar una quema. «Tampoco nos parece bien que no se permita esta práctica en el caso de una reconversión de un huerto o por razones fitosanitarias. Lo del café para todos no tiene sentido».

Aunque Peris reconoce que la nueva realidad climática hace necesario que en determinados momentos y en zonas próximas a terrenos forestales haya que poner en marcha medidas más restrictivas, insiste en que hay otras zonas, como la mayoría de fincas citrícolas de la Plana Baixa, en las que sí se podrían realizar estas quemas.

Peris critica también que en el presupuesto del 2023, y a propuesta de la Unió, se aprobó una ayuda para que los agricultores cultivaran fincas próximas a zonas forestales y esa partida ha desaparecido de las cuentas del 2024.