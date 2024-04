La tecnológica de Castellón Cuatroochenta ya gana dinero y busca cómo subir en la Bolsa

Es la única compañía de Castellón que cotiza en Bolsa, tiene un 35% de negocio fuera de nuestro país, y se dedica al sector tecnológico. Entre sus clientes están Tendam (la propietaria de Cortefiel o Springfield), Renfe, Consum o RTVE. Cuatroochenta ha celebrado por primera vez en la provincia su Investors Day, una jornada para dar a conocer los resultados del pasado año y animar a los inversores a entrar en la empresa.

A la derecha de la imagen, el máximo accionista, Vicente Montesinos. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Por primera vez en su historia, en el 2023 ganó dinero. Su resultado neto fue de 170.000 euros. En el 2022 este resultado fue de -1,1 millones. En cambio, la evolución en la Bolsa no es tan favorable. Algo, que afirmaron sus responsables, quieren resolver.

Las cifras principales

El CEO de la empresa, Alfredo Cebrián, detalló que los ingresos del 2023 fueron de 22,41 millones de euros, un 21% más que en el 2022, mientras que su ebitda (beneficios antes de impuestos y amortización de deuda) fue de 2,07 millones. Esto significa que casi uno de cada diez euros ingresados se convierte en ebitda.

El Investors Day se celebró en Masía Fuente la Reina, en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Las ventas en España centran su actividad, con un 65%, mientras que gracias a su política de expansión y adquisiciones hay un peso importante de su actividad en Panamá, República Dominicana o Colombia.

Otra de las claves de sus números tiene que ver con la actividad que se desarrollan, centrada en la aportación de servicios tecnológicos a empresas y soluciones enfocadas a la ciberseguridad. De este modo, los ingresos recurrentes ya alcancen las dos terceras partes de su negocio. "Esto significa que cuando abro cada año la persiana, ya tenemos estos ingresos fijos", comentó el director financiero, David Osuna. Los del 2023, de 15,13 millones, crecieron un 27,25% respecto al 2022. En el 2017 eran de solo 130.000 euros.

Una trayectoria adversa en los mercados

Uno de los hitos de Cuatroochenta fue la salida a los mercados financieros. Una trayectoria que no parece tener los efectos deseados. Salió en el mercado BME Growth en octubre del 2020. Su primer día cotizó por 13,8 euros por acción. A finales de ese mes de diciembre llegó a su máxima cota, con 28,2 euros, y a partir de ese momento comenzó a descender. El 29 de febrero llegó a su suelo, con 6,9 euros.

El presidente del Consejo de Administración y máximo accionista, Vicente Montesinos, afirmó que la capitalización "no refleja el valor de la compañía", por lo que se plantean tomar medidas. Entre ellas, Alfredo Cebrián expuso el objetivo de "acercar la compañía al inversor en otras esferas", así como atraer a los potenciales compradores de acciones más allá de la Comunitat Valenciana.

Javier Moliner, entre los asistentes al acto. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Endeudamiento

Uno de los tópicos sobre este tipo de empresas tiene que ver con la política de crecimiento continuado a base de la compra de otras empresas y un endeudamiento continuado. En el 2023, Cuatroochenta no ha ido de compras, y ha conseguido mejorar su ritmo de ingresos y resultados. De ahí que hayan ganado dinero. Cebrián expuso que no hay ninguna operación de adquisiciones "de la que no nos sintamos orgullosos", mientras que no descartan volver a comprar en el futuro. "Buscamos empresas con potencial de negocio recurrente", afirmó.