Cuatroochenta, en el top-20 de mejores pymes para trabajar en España en 2024

La consultora Great Place to Work ha publicado su ranking anual Best Workplaces, en el que se reconoce a la tecnológica Cuatroochenta en la posición 11 como una de las mejores empresas en las que trabajar en España en 2024 dentro de la categoría 101-250 empleados. Se trata de la única empresa de la Comunitat Valenciana entre las 20 del ranking de su categoría, desvelado en la 22ª Gala Best Workplaces celebrada en la Casa de Mónico, en Madrid.

"Cuatroochenta es una compañía que goza de un gran ambiente de trabajo donde se percibe como una empresa accesible, que entrega autonomía, compañerismo y una preocupación genuina por el equipo. Sus líderes son ejemplos inspiradores", ha asegurado Isabel López, Consultora de Diagnóstico Cultural de Great Place to Work.

Great Place to Work

Líder en la construcción y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar, Great Place to Work ha analizado a más de 420 compañías de España de diferentes tamaños y sectores para elaborar el ranking de este año.

El reconocimiento es otorgado en base a un diagnóstico del ambiente organizacional de la compañía, en el que se tiene en cuenta, por un lado, conseguir un mínimo del 70 por ciento de Trust Index -indicador que valora el nivel de confianza de la plantilla de la compañía- en el que Cuatroochenta cuenta con un 86%; y, por otro lado, la valoración y auditoría por parte de Great Place to Work de las políticas y prácticas sobre el cuidado y la gestión de las personas desarrolladas en Cuatroochenta.

"Haber conseguido este reconocimiento y ver cómo, año a año, vamos mejorando y escalando posiciones, es un motivo de orgullo para todo el equipo", ha subrayado Sergio Aguado, consejero delegado y cofundador de Cuatroochenta, durante la entrega del Best Workplace. "Es una muestra de confianza mutua que hay entre todos y todas para proponer mejoras que hagan que cada año Cuatroochenta sea un lugar mejor para trabajar", ha añadido.

Reconocimiento durante cuatro años

Great Place to Work ha reconocido a Cuatroochenta durante cuatro años consecutivos (2020, 2021, 2022 y 2023) como un "lugar excelente para trabajar". La certificación es otorgada en base a una encuesta anónima que realiza la consultora cada año al equipo y en la que se valoran cuestiones relacionadas con la credibilidad, el respeto, la imparcialidad, el orgullo de pertenencia y el compañerismo.

"No buscamos retener el talento, buscamos que nuestro equipo elija querer trabajar en Cuatroochenta muchos años porque se sienten como en casa", ha indicado Celia Pallarés, chief human resources officer de la tecnológica. "Recibir el Best Workplace España 2024 es el reconocimiento a todos los esfuerzos que la empresa invierte para crear una cultura organizacional donde las personas están realmente en el centro y son nuestro principal activo", ha apuntado.

Según la última certificación de Great Place to Work, Cuatroochenta obtuvo un nivel de confianza y de satisfacción global -conocido como Trust Index- del 86%; en base a cuestiones como: "Aquí nos preocupamos los unos/as por los otros/as" (index 95%), "los superiores confían en que hagamos un buen trabajo sin tener que vigilarnos" (95%), "cuando te incorporas a la empresa, te sientes bien acogido/a" (94%) o "puedo ser yo mismo/a en mi lugar de trabajo" (93%).

Más de 260 empleados

Actualmente, Cuatroochenta cuenta con más de 260 personas empleadas repartidas en distintas sedes en España -Castelló -sede central-, Madrid, Barcelona, València, Burgos y Lugo-, Latinoamérica -Panamá, Colombia, Costa Rica y República Dominicana- y Estados Unidos -Raleigh/Durham-.

Una de las señas de Cuatroochenta es su apuesta por las personas como valor esencial de la compañía a través de la aplicación y el desarrollo de políticas sociales y de personas que responden a las necesidades del equipo: conciliación laboral, desconexión digital, planes de promoción interna, Plan de Igualdad, planes formativos y de actualización adaptados a través del Centro de Alto Rendimiento en formación tecnológica de Cuatroochenta Learnby-do, plan de retribución flexible, sistema de interno de reconocimiento entre compañeros/as o la celebración de dos estatus semestrales para conocer la situación de la empresa; entre otras acciones que también recoge la Memoria de Sostenibilidad que la compañía publicó el año pasado.

"Obtener cada año las valoraciones que nos dan los compañeros y compañeras a través de la encuesta de Great Place to Work es un buen momento para valorar los esfuerzos dedicados al equipo", ha destacado Sergio Aguado, para añadir que tras cada encuesta lanzan una batería de mejoras atendiendo al feedback, tanto de los resultados de Great Place to Work como de acciones internas como la Evaluación 360, impulsada desde Recursos Humanos.

"Creemos que se está convirtiendo en una dinámica muy positiva: feedback-cambios y mejoras-feedback". "Nos alegra saber que este premio nace de las valoraciones 100% anónimas de nuestro equipo, ya que en Cuatroochenta escuchar para después actuar es la clave en Recursos Humanos", ha concluido Celia Pallarés.