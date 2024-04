Rosalía Torrent: "El feminismo es una forma de vida"

--Primer premio Mujer del Mediterráneo vinculado al mundo de la cultura. ¿Cómo sienta este reconocimiento a toda una carrera profesional y personal vinculada a estos dos frentes comunes?

--Agradezco este reconocimiento, cómo no, aunque siempre pienso que los premios individuales son un tanto parciales, en el sentido en que nadie consigue nada en solitario. Por ejemplo, en los campos en que yo trabajo e investigo siempre ha habido un grupo de personas al lado sin las cuales mi trayectoria no hubiera sido posible. En este sentido, quierorecordar a mi compañera Purificación Escribano. Ella me enseñó que el feminismo es un modo de vida, y que a ese modo de vida luego puede añadirse el plus de la investigación. En mi caso, la investigación artística. Sin ella, y luego sin las otras compañeras y compañeros del Instituto de Investigación Feminista de la Universitat, mi historia hubiera sido otra. Siempre hay alguien ahí a tu lado, para ayudarte a descubrirte a ti misma, y para apoyarte en los a veces complicados momentos de la vida y de la trayectoria profesional. Yo he tratado de unir feminismo e investigación, especialmente en los últimos años.

--Y en el mundo del arte, ¿cómo ve el tema de la igualdad?

--Creo que, en la materia que yo trato, el arte, es necesaria una revisión total de los programas académicos, de las políticas adquisitivas de los centros y de las programaciones culturales. Sin embargo, soy optimista. Se están dando pasos de gigante, a los que contribuyen asociaciones como Mujeres en las Artes Visuales, tan comprometidas con la igualdad. Esta asociación ha propiciado, recientemente, la Red de Museos por la Igualdad, que incide sobre la definitiva cuestión de la inclusión de las mujeres en los centros artísticos. Paralelamente, desde el campo educativo, plataformas como La Roldana van sumando esfuerzos para incluir en los libros de texto a las mujeres artistas. Saber que ellas fueron y estuvieron allí es el primer paso para reconocerlas.

--¿Es la cultura siempre la ‘hermana pobre’ de la sociedad?

--Bueno, quizá sea la hermana pobre económicamente hablando, pero pensemos en algo: cuando se llega al poder, los cargos vinculados a la cultura sonmuy deseados, pues es un modo directo de acercarse a la ciudadanía e intentar influir en ella. El caso es que si esto se hiciera a favor de esa ciudadanía, buscando ofrecerle un programa cultural de calidad, estaría muy bien, pero no siempre ocurre así. En demasiadas ocasiones, cuando alguien accede a un cargo de este tipo, se hace una política en contra del predecesor o predecesora, o simplemente como apología de una determinada ideología. No siempre ocurre así, es cierto, y me he encontrado, en todos estos años,con personas que han trabajado con un gran sentido común e inteligencia, pero se observa un retroceso. En este sentido, no soy muy optimista.

--Catedrática, directora museística, investigadora del feminismo y las artes visuales, comisaria y crítica... Esto la convierte en una voz potente para hablar de feminismo, pero, especialmente, para poner luz sobre la perspectiva de género en el arte. ¿En qué estado está esta cuestión? Cuéntenos.

--El Museo de Vilafamés, en el que trabajo, tiene un claro compromiso con la igualdad. De hecho, fue el primer museo que incorporó el Portal de Igualdad, que funciona a modo de un Portal de Transparencia. Este portal fue una iniciativa de la Colectiva Portal de Igualdad, que trabaja implementando políticas de género en los centros artísticos. En él, en la web del centro, pueden verse las actividades que realizamos en este sentido. Desde esta perspectiva, hemos desarrollado varios programas y actividades para favorecer la incorporación de las mujeres artistas. La última de ellas es de este mismo año, 24 para el 24, con la que queremos incorporar a nuestra colección la obra de 24 mujeres artistas en este año 2024. Así, lograremos un objetivo: incrementar notablemente el tanto por ciento de obras de mujeres en la colección, alcanzando así más de un 30% del total de artistas. Hay que pensar que para lograr alcanzar la paridad se necesitará tiempo, pues se parte de una colección mayoritariamente de artistas varones. Pero se pueden hacer muchas cosas al respecto: programar de forma paritaria, visibilizar las obras de mujeres… y para esto no hay que forzar nada: el trabajo de las mujeres ha aportado muchísimo al arte. De hecho, ellas han protagonizado su última gran revolución a través del arte feminista, que parte de una determinada conciencia para tratar de concienciar sobre las desigualdades.

--La paridad en el arte, ¿existe?

--La paridad en el arte todavía no se ha alcanzado. Pero hay que matizar. En centros de arte contemporáneo se puede alcanzar, puesto que las mujeres, finalmente, han accedido a la educación artística y a las instituciones, por lo tanto producen y son reconocidas en su producción. Pero en los museos con una colección de arte de siglos es casi imposible. Pero sí se puede trabajar en clave de género: se puede investigar sobre artistas olvidadas, o sobre obras cuya autoría ha sido atribuida a hombres cuando eran de mujeres. Y debemos mirar alrededor, ser conscientes de que, si aquí falta por llegar, en algunos sitios apenas han dado un paso, porque ya se encarga el poder ejercido por los hombres de cercenarlos.

--¿Qué diagnóstico hace de Castellón a nivel de mujeres artistas, creadoras, comisarias, artistas presentes en museos?

--En Castellón hay artistas muy significativos, hombres y mujeres. Lo que ocurre es que hoy, probablemente, ya no puede hablarse de artistas a nivel local, en el sentido de que,aunque trabajen aquí, su mirada será una mirada universal.Sin embargo ¿por qué no? muchos pueden rescatar peculiaridades de su lugar de origen, tanto a nivel formal como conceptual. Hay un concepto en diseño que me gusta mucho, y es el concepto de lo glocal. Sí, no me he equivocado: glocal, que viene de unir lo global a lo local, determinándose así un tipo de producto que goza de la potencialidad del lenguaje universal y del propio del lugar. Así, en algún momento, en algunas obras puede aparecer ese sentimiento o esa idea de lo propio, que puede expresarse de forma figurativa o abstracta, no importa. Lo que es significativo es que la obra diga, y aquí tenemos artistas que dicen mucho. Respecto a comisarias y estudiosas del arte, tanto en la UJI como fuera hay un grupo de mujeres que desde hace años se desenvuelven muy eficazmente en este ámbito. El problema es que cada vez hay menos espacios para el arte, las galerías privadas han ido desapareciendo y lo público, sinceramente, no presta mucha atención a los lugares expositivos.

--Arte, diseño, género, formación… ¿en qué anda ahora?

--El diseño ha ocupado la mayor parte de mi docencia durante los últimos años. Y el género es una cuestión transversal que atraviesa las distintas materias. En este sentido, también últimamente he impartido una asignatura que lo contempla de forma específica en relación con el arte y su historia. Así se conjugan todos mis intereses docentes e investigadores.

