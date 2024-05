Aguacate, kiwi y olivo lideran la lista de los cultivos más rentables alternativos a la naranja

Un estudio a nivel nacional sitúa como los cultivos más rentables en la actualidad en España el azafrán, el aguacate y los frutos rojos. La relación ganancias-costes de producción es como sigue: azafrán (por hectárea, 15.000 euros de ingresos y 6.000 de gasto);_aguacate (12.000 y 4.000, respectivamente);_y frutos rojos, 10.000 y 5.000). ¿Y en Castellón? Las principales asociaciones de agricultores de la provincia coinciden en que, además de los cítricos --con sus variedades de autor que pagan derechos (royalties) y la clemenules con sus vaivenes de cotización--, los más rentables que supongan una alternativa emergentes son el aguacate (que ha ganado peso estos años), el kiwi (aún minoritario pero emergente en la Comunitat);_el olivo (la demanda de plantones se ha disparado por el precio del aceite de oliva);_y el algarrobo (poco gasto, mucho retorno, pero ahora de capa caída al haber mermado su rentabilidad).

El Ministerio de Agricultura apunta en su último informe del 2023 que Castellón amasa 136.090 hectáreas de tierras de cultivo -el 20,5% del total y un 30% es regadío- (ganó 2.135 en 2022, a costa de los cultivos leñosos; pero en 2023 pierde 34 ha y se estanca). Un 10% son prados y pastizales, el 55% es área forestal arbolada;_y el resto, otro tipo de zonas._Mandarina, naranja, aguacate, olivo y almendra han ganado superficie.

Huertos de naranjas. / MEDITERRÁNEO

El análisis de la Unió Llauradora

El delegado de la Unió Llauradora de Castellón, Carles Peris, reflexionó: «El aguacate parece ser el único cultivo alternativo a los cítricos que se consolida en zonas de regadío en Castellón. La superficie de hortalizas se mantiene o varía poco. Y_otros, como kaki o la mangrana, tienen poca relevancia».

Respecto al secano, dirimió que «el precio actual y las dificultades de la almendra hacen pensar que su área de cultivo no aumentará. El olivo sí, pues se ve cierto empuje debido al precio del aceite de oliva. El cereal no ocupa demasiados terrenos y creo que no crecerá, debido a la sequía prolongada . ¿Y los viñedos? Se mantendrá lo que tenemos, si bien no es mucho».

Plantones de olivos. / MANUEL MOLINES

Elegir el cultivo que otorga más beneficios «es complicado» pues «se detectan vaivenes en precios y campañas. No hay estabilidad. El algarrobo ya no tiene el boom de hace unos años, cuando se plantaba nuevo o se recuperaban fincas abandonadas. Su cotización ya no es alta. Y con la almendra ocurre igual», añade. El nº1 en Castellón, los cítricos, «va por campañas y variedades, si bien ahora, finca que se transforma, es para naranja. La clemenules lleva dos ciclos con volúmenes de 300.000 toneladas y esto mejora precios. La producción es más baja por el cambio climático y cuesta un buen comportamiento agronómico de la planta». Peris no ve un cultivo en Castellón «con rentabilidad estable», pero sí oportunidades temporales «por estar de moda, con déficit, ser premium o por el mercado».

Valoración de AVA-Asaja

Desde AVA-Asaja Castellón, José Vicente Guinot coincide en que «los agricultores, que siempre han mostrado una alta capacidad para adaptarse a las tendencias de consumo y cambiar rápidamente de cultivo o variedad, se preguntan qué plantar ahora y las alternativas son escasas». «En cítricos -detalló-, las variedades con mayor margen de rentabilidad son las protegida, en su mayoría tardías, en la segunda mitad de la temporada, ocupando un hueco de mercado donde no hay solapamiento con las procedentes de Sudáfrica». La mandarina Orri es de las que mejor se paga (más de 1 €/kilo, por su valor añadido y límite en plantaciones)._Con todo, este 2024, desde enero, se desplomó el precio citrícola en origen y arrastró a las protegidas, con peor valor esta vez». Los agricultores han de seguir percibiendo precios altos para compensar la fuerte inversión de adquirir los derechos y plantar».

Para AVA-Asaja, pues, «las dos principales alternativas al cítrico son aguacate y kiwi. Quien planta aguacate es porque su coste de producción es menor y el precio en origen puede llegar a 3 €/kilo. Su riego suele utilizar el mismo volumen y apenas tiene plagas o enfermedades que tratar. El principal limitante es el frío (solo es apto en zonas donde no hiela) y la principal amenaza de mercado son las crecientes importaciones de países terceros (la Asociación de Productores de Aguacate (ASOPROA) ha activado la marca de calidad Aguacates CV). El kiwi exige más inversión inicial en colocar mallas»

Suscríbete para seguir leyendo