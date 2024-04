¿Qué pedirá el voto joven de Castellón a Europa el 9 de junio?

Colectivos juveniles de la provincia repasan para Mediterráneo lo que está en juego el próximo 9 de junio, con su voto y el de todos (los 442.643 castellonenses mayores de edad), en las elecciones europeas. De este colectivo, 27.449 son jóvenes de Castellón que votarán por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo; y de estos, 4.963 ya estrenaron su derecho en los comicios a las Cortes del 23 de julio del 2023.

Paula Ginés, presidenta de la oenegé AEGEE (Asociación de Estados Generales de Estudiantes de Europa) en Castellón, reflexiona:. «¿Qué puede hacer Europa por los jóvenes. Necesitamos un lugar donde se nos escuche. Donde se nos facilite proponer ideas y se nos ayude a implementar soluciones. Necesitamos también ayudas que cubran realmente nuestras necesidades. Que nadie quede fuera».

Para Ginés, existe una frase en AEGEE que representa mucho lo que es Europa: Some call it Europe we call it home. «Resume ese sentimiento de viajar por Europa como si no hubiera fronteras de por medio. Vamos de aquí para allá, conociendo culturas, países, personas y formas de hacer y todo eso nos enriquece mucho a nivel personal», relata. En Castellón AEGEE cuenta con 40 socios, que pueden acudir a los diferentes planes de ocio que se lanzan semanalmente: senderismo, vías ferratas o excursiones por los pueblos de la provincia, cine, bolera o quedadas para cenar y hacer equipo.

Socios de AEGEE. / Mediterráneo

«Viajamos por Europa como si no hubiera fronteras: conociendo culturas, países, personas y formas de hacer y todo eso nos enriquece» Paula Ginés — Presidenta de AEGEE

Paula Ginés. / Mediterráneo

También organizan fines de semana de albergue con actividades o estancias con socios de otros puntos de España y Europa. «Por ejemplo, las Summer University son dos semanas en otro país haciendo actividades relacionadas con una temática, conociendo el país y su cultura, además de las culturas del resto de los compañeros de evento que son jóvenes de muchos países distintos. Se practica mucho inglés», añade. La joven explica que dos veces al año jóvenes de varios países de Europa se reúnen para trazar líneas a seguir: «Entre las últimas que hemos venido definiendo tenemos: salud mental, igualdad, activismo político y cambio climático. Luego, cada sede local implementa (dentro de sus posibilidades) acciones dirigidas a mejorar esos ámbitos».

Transporte y sostenibilidad

Míriam Salvador. / Mediterráneo

Míriam Salvador es vicepresidenta de Erasmus Student Network (ESN) en_Castellón, una de las mayores asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro en Europa. «Votar el 9 de junio para un joven supone tener voz para decidir la Europa que queremos construir para los próximos años. Con ello puedes ayudar a que se aborden normativas climáticas que favorezcan que el entorno en el que vayamos a vivir en los próximos años no se destruya a pasos de gigante; facilitar medidas de transporte más sostenibles o incluso el auge de proyectos Erasmus+ en los que la juventud pueda participar e ir formándose para así crecer como mejores ciudadanos y mejorar su empleabilidad», detalla. «Para mí, que soy de un pueblo de Teruel, votar en las europeas es importante para que el Parlamento promulgue medidas en las que se potencie una Nueva Ruralidad, se ayude a parar la despoblación y a los jóvenes a poder tener una inserción laboral en el mundo rural».

«Faltan medidas para potenciar una Nueva Ruralidad, paralizar la despoblación y ayudar a los jóvenes a tener una inserción laboral en el mundo rural» Míriam Salvador — Vicepresidenta esn castellón

ESN en Castelló. / Mediterráneo

En su opinión, «se podrían aumentar las ayudas y becas que potencien la movilidad internacional y salir fuera de España, para formarnos en un ambiente más intercultural. Esto nos daría herramientas útiles para nuestra carrera:_aprender idiomas, trabajar con gente de diferentes culturas, adaptarse, etc.». Y_añade que desde ESN España el proyecto VOGE está fomentando el voto de la Generación Erasmus, el 9 de junio.

El Consell Local de la Joventut de Castelló, según su vicepresidente, David Soler, insta a «abrir el debate sobre el voto joven a los 16 años, desde el instituto, como promueve el foro europeo de la juventud (EYF). Alemania, Austria o Malta ya van a permitirlo en estas europeas».

«Una reivindicación es abrir el debate sobre el voto joven a los 16 años. Es necesario escuchar a la juventud, como en Alemania, Austria o Malta» David Soler — Vicepresidente del Consell de Joventut de Castelló

Para Soler, «programas como Erasmus, Erasmus+, Cuerpo Europeo Solidaridad o los fondos europeos son importantes, igual que regular un mercado laboral más digno (becarios, prácticas, interinidad…), luchar contra la crisis ambiental o un transporte sostenible más asequible».

David Soler (Consell de la Joventut de Castelló). / Mediterráneo

Cita el 14 de mayo, en la UJI

El 14 de mayo, el Consell Valencià de la Juventut, junto a ESN, organiza Europlaza, un evento en la UJI para incentivar el voto joven el 9J. «Durante junio y hasta noviembre, el Consell de la Joventut de Castelló desarrollará el Plenari Jove, un proyecto que busca acercar las instituciones y la política local en clave europea a los más jóvenes, de los 14 a los 20 años», describe.

Europe Direct Castellón

La Diputación de Castellón, a través del Centro Oficial de Información Europea, Europe Direct Castelló, ha impulsado en las últimas semanas el Tour Europa, cuatro jornadas dedicadas a informar y concienciar en Castelló, Segorbe, Vall d’Uixó y Benicarló. Salud y bienestar, paz, educación y empleo es lo que más preocupa a los jóvenes que votaron en la ruta.