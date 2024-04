Isabel Almodóvar: "Es de justicia que la Enfermería pueda prescribir, y no solo indicar, fármacos"

Isabel Almodóvar ha sido nombrada nueva presidenta del colegio de enfermeros y enfermeras de Castellón, tomando el relevo de Francisco Javier Pareja. Profesora del grado de Enfermería de la Universitat Jaume I y dedicada a la docencia y a la investigación. Es también doctora en Ciencias de la Salud, enfermera, química y técnica en prevención de riesgos laborales.

--¿Cuáles serán sus prioridades como presidenta del colegio en este mandato?

--Continuar avanzando para conseguir que la enfermería en Castellón tenga su propia autonomía e identidad y libertad profesional siguiendo la estela de la anterior junta de gobierno.

--¿Cuántos colegiados hay en enfermería y en qué tramos de edad?

--Aproximadamente hay unos 3200 colegiados y el tramo de edad va desde los 22 que acaban la carrera a los 70 que es hasta donde pueden alargar su actividad profesional, siendo la media de entre 40 y 50 años.

--¿Sabe qué porcentaje de ellos ejerce en la privada?

--No hay un porcentaje claro ya que los contratos son muy variantes y no nos comunican donde están ejerciendo, pero probablemente no llegue al 20% de los colegiados.

Isabel Almodóvar nueva presidenta del colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón / GABRIEL UTIEL

--Usted trabaja como profesora del Grado de Enfermería de la Universitat Jaume I. Esta titulación se sitúa siempre entre las que tiene las notas más altas de corte y las más demandadas ¿a qué se debe?

--Considero que se debe a la demanda y a la confianza, de muchas/os jóvenes, de tener un futuro profesional asegurado. Como ocurre en otras carreras, a mayor demanda, mayor nota de corte. si bien la demanda de enfermeros es alta, también lo es la exigencia de la carrera y la responsabilidad que conlleva el cuidado de la salud de las personas. Es fundamental que los futuros estudiantes sean conscientes de este aspecto antes de tomar la decisión de estudiar Enfermería. En definitiva, la alta demanda de la carrera de Enfermería se sustenta en la necesidad de profesionales cualificados para atender a una población cada vez más envejecida y con mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Las oportunidades laborales son amplias y estables, con buenas perspectivas salariales y un alto grado de satisfacción profesional. La diversidad de especialidades y entornos de trabajo, junto con la formación de calidad y la constante actualización, convierten a la Enfermería en una opción atractiva para aquellos que buscan una carrera con sentido y un futuro prometedor en el ámbito sanitario.

--En el sector privado se dice que hay dificultades para contratar enfermeras, por ejemplo para residencias de la tercera edad. ¿A qué cree que se debe?

--A la falta fundamentalmente de reconocimiento de la carrera profesional, a la puntuación de cara a oposiciones y a la diferencia salarial. Aunque puedo asegurar que las dificultades para contratar enfermeras en el sector privado, especialmente en residencias de mayores, son un problema multifactorial con raíces profundas que exigen soluciones integrales. Existe un desequilibrio entre el número de enfermeras graduadas y las necesidades del sistema sanitario y sociosanitario. Si bien la demanda ha crecido exponencialmente en los últimos años, la oferta de profesionales no ha seguido el mismo ritmo, generando una escasez de personal cualificado. Además, las condiciones laborales en el sector privado, particularmente en las residencias de mayores, suelen ser menos atractivas que las del sector público. Los sueldos son generalmente más bajos, las jornadas laborales más extensas y la estabilidad laboral menor. Con una falta de reconocimiento profesional y unas cargas de trabajo elevadas, con mayor estrés laboral. Por ello, las administraciones públicas deben implicarse activamente en la búsqueda de soluciones a la escasez de enfermeras, trabajando en colaboración con las instituciones educativas, los colegios profesionales y las empresas del sector sanitario y sociosanitario.

--Se habla de que existe un déficit de enfermeras ¿está de acuerdo?

--Sí, estoy de acuerdo. Pero no solo de enfermeras, si no de personal sanitario debido a la inestabilidad laboral y a los sueldos más bajos.

--¿Cree que es urgente que se desarrollen las especialidades en enfermería?

--Sí, por supuesto. No es que sea urgente, es que ya deberían estar desarrolladas e implantadas ¿por qué? Porque enfermería no puede ir detrás del resto de las profesiones sanitarias. A nadie se le ocurriría enviar a un cardiólogo a la planta de traumatología para cubrir al profesional porque falta uno de ellos. Pues tampoco debería enviarse a una enfermera especialista en salud mental a la UCI pediátrica.

--La formación de las enfermeras españolas está muy valorada y muchas semarchan al extranjero ¿a qué se debe?

--Evidentemente se debe a ese reconocimiento que se le da a la enfermería fuera de España dado que la formación que recibimos en las universidades es muy elevada, al mismo rango del resto de las profesiones sanitarias. Es Grado y no en todo el mundo lo es. Además, en el extranjero, valoran la especialización y te permiten formarte y desarrollarte en un área específica sin necesidad de cambiar prácticamente a diario en muchos casos como ocurre aquí. ¿deberían mejorar las condiciones laborales aquí? Sí, por supuesto. No solo a la enfermería, sino a todos los profesionales sanitarios.

--Recientemente se han ampliado los fármacos que pueden dispensar los enfermeros ¿qué ventajas supondrá y si está a favor que se sigan ampliando?

--Este es un tema muy controvertido. La ley no habla de prescripción, habla de indicación, y a los enfermeros en principio, se les permite indicar aquella medicación que no precisa prescripción médica.

--¿Pediríais que se diera a los enfermeros más competencias a la hora de poder indicar fármacos?

--Es fundamental realizar estudios de investigación y pilotar proyectos piloto para evaluar los efectos potenciales de esta medida antes de implementarla a gran escala. Enfermería asume, durante su formación universitaria, varias asignaturas de farmacología y está preparada para prescribir determinados fármacos y medicamentos. Se trata de una cuestión de presión de determinados colectivos profesionales que no quieren perder su cetro de mando en la prescripción. Creo que es de justicia que la Enfermería pueda prescribir, y no sólo indicar como ocurre ahora, determinados medicamentos. Es importante destacar que mi posición se basa en el análisis de la evidencia disponible y en la consulta con sus colegiados. La decisión final sobre la ampliación de competencias debe tomarse de manera consensuada entre las diferentes partes implicadas, incluyendo profesionales médicos, enfermeros, farmacéuticos, gestores sanitarios y representantes de los pacientes. Y estoy convencida que a la población le saldría más beneficioso que la Enfermería prescribiera.

--Ustedes han sido unos firmes defensores de la enfermera escolar ¿cuándo cree que se generalizarán en Castellón y cómo pueden ayudar a los centros escolares?

--Nosotros ya hemos ayudado a los centros escolares y durante muchos años ha sido sufragada por la organización colegial. Ahora hay ayuntamientos que están colaborando sufragando este gasto, pero se espera que sea la propia Conselleria la que implante la enfermera escolar como profesional necesaria en los colegios.

--¿Qué tipo de actividades ofrecerá el colegio este 2024 a sus asociados, cuáles destacaría?

--El colegio tiene aulas de simulación pioneras en toda España y ofrecerá formación necesaria para mejorar la asistencia de nuestros usuarios.

--Respecto a la a enfermería taurina ¿se van a realizar cursos formativos o talleres desde el colegio?

--El curso de enfermería taurina se seguirá haciendo desde el colegio, dado que, la provincia en la que vivimos cuenta con un número muy elevado de festejos que requieren por ley de una enfermera y es necesario, tener formación en este ámbito para ejercer en ese tipo de eventos.