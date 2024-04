Los extranjeros con permiso laboral por «arraigo» se disparan en Castellón

Los extranjeros en alta laboral con autorización de arraigo en Castellón se han disparado en los últimos años, de modo que en el ejercicio del 2023 llegaron a superar los 1.500, cuando hace una década, en el 2013, apenas se concedían 83. Supone que este tipo de permisos por arraigo (que puede ser social, laboral, familiar o por formación) se han multiplicado casi por 20; y en los últimos tres ejercicios se han triplicado. Según las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de media la mayoría llevaba 4,4 años sin papeles, (un año más que la media nacional). Otro dato es el grupo de edad: de los 1.552, la mayoría (656) tiene entre 25 y 34 años; y muy de cerca (con 496) la franja de 35 a 44 años. Incluso de 65 años y más, lo obtienen 7. En régimen general se inscriben 1.076; autónomos, 81; del mar, 1; agrarios, 172; y del hogar, 222.

La reforma del reglamento de Extranjería en 2022 ha supuesto un antes y un después, a la hora de facilitar la entrada de mano de obra extranjera regularizada en el mercado laboral, para paliar el déficit de empleados en muchos sectores. Es el caso de la construcción y hostelería en Castellón.

Además, una iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de 400.000 sin papeles en toda España ha entrado en el Congreso y falta su debate para su aprobación. Pero también ha puesto de relieve esta problemática, así como la economía sumergida adherida.

"Hace dos años salió una nueva normativa que facilita permisos con la inscripción en cursos de formación"

Oficios y datos de Comunitat

Una de las vías de arraigo para obtener un permiso de residencia más estable, de 12 meses, por extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE), es la formación. El reglamento de la ley orgánica 4/2000 -de acuerdo al reglamento del 2022- contempla la autorización de la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo para la formación . Deben cumplir varios requisitos, entre otros, carecer de antecedentes penales, haber permanecido con carácter continuado en España un mínimo de dos años y comprometerse a realizar una formación (reglada para el empleo o certificado profesional, de los Servicios de Empleo; o en la universidad).

Desde la Conselleria certificaron que, hasta el 31 de marzo del 2024 las personas inscritas en los Espai Labora para el Arraigo por Formación en cifras totales era de 2.138 en toda la Comunitat Valenciana (280 en Castellón, 817 en Valencia y 1.031 en Alicante).

Hace escasos días se han conocido los datos de afiliación extranjera en la provincia: con 42.236 -solo el 1,5% del total nacional- y, siendo el 51,5% de la UE; y el resto, muy a la par, de otros países. Por municipios, lideran el ranking en base al número de extranjeros censados como residentes en ellos y que cotizan a la Seguridad Social, las siguientes localidades de lo que podría ser este top 10: los de la ciudad de Castelló, Vila-real, Benicarló, Burriana, Almassora,Vinaròs, Onda, Orpesa, Benicàssim y la Vall d’Uixó.

La opinión del experto: "Sí a la inmigración"

*Vicent Arrandis: Abogado del despacho Laborea de Castelló: "Qui perd els seus orígens perd la seva identitat, dixit un tal Fuster. España y sus ciudadanos fuimos un pueblo inmigrante. Y porque, además, egoístamente la inmigración ha venido para quedarse, crea riqueza y diversidad y nos otorga valores humanitarios como sociedad. Por estas y por muchas razones más debemos decir sí a la inmigración. Es noticia y está de moda: el Parlamento Europeo acaba de aprobar «el pacto migratorio», hay en trámite en el Congreso de los Diputados una ILP para regularizar a los inmigrantes irregulares y el Ejecutivo anuncia el fin de la Golden visa. La guerra ruso-ucraniana, el conflicto árabe-israelí y otras múltiples distorsiones geopolíticas hacen que la inmigración fluya por motivos laborales, humanitarios o familiares. La población europea está envejecida, falta mano de obra cualificada para la inteligencia artificial, las redes sociales, los algoritmos, la computación… y los jóvenes chinos, hindús o senegaleses están preparados. Las empresas necesitan aflorar la inmigración irregular de la economía sumergida, generalmente, de trabajos poco cualificados que no quieren desempeñar los nacionales. La incorporación de personas que ya están en nuestro país, el llamado «arraigo por formación», debe ser ya una realidad de la política migratoria. Nuestra Seguridad Social tiene importantes desequilibrios financieros y la inmigración cotiza y contribuye a mejorar la suficiencia y sostenibilidad del sistema. Las políticas migratorias deben realizarse a la par con la integración de los más de 2,8 millones de desempleados en el mercado laboral. Para ello necesitamos políticas fuertes, flexiseguridad laboral y consenso social. Con la inmigración no se juega, por eso no soy partidario de dejarla en manos de las autonomías. Es y será siempre, se mire como se mire, «una cuestión de Estado»".

