¿Cómo puede afectar la tensión España-Argentina a la economía de Castellón? Estos son los datos

El nuevo presidente argentino, Javier Milei, encendió el pasado fin de semana un conflicto diplomático con España tras acusar de corrupta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una tensión que ya ha supuesto la llamada a consultas de la embajadora de nuestro país en Buenos Aires, mientras todavía es pronto para especular con las consecuencias de semejante episodio.

A diferencia de lo ocurrido con Argelia -uno de los rifirrafes diplomáticos más recientes-, la actividad económica de Castellón apenas sufrirá el impacto por las consecuencias de los excesos verbales de Milei.

De hecho, el comercio provincial ya iba a la baja antes de que esto ocurriera, debido principalmente a la delicada situación económica que atraviesa este importante país sudamericano, con una inflación disparada.

Las exportaciones a Argentina fueron por 57,65 millones de euros en el 2023, con un retroceso del 8,6%. El número de firmas exportadoras pasó de las 135 del 2022 a las 107 en el pasado año, la cantidad más baja en los últimos cinco años.

Peor es el comportamiento del primer trimestre del 2024. Las ventas de productos de Castellón al mercado argentino apenas ha sumado 5,65 millones de euros, con un retroceso del 83,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Las empresas exportadoras son, en este primer tramo del presente ejercicio, apenas 35.

Productos

Tal y como ocurrió con el bloqueo comercial de Argelia, es la industria fabricante de esmaltes y fritas para la cerámica la que más se puede ver afectada por este nuevo conflicto. Fue el sector más exportador, con un crecimiento interanual del 117%, aunque con unos números absolutos poco relevantes: 1,2 millones de euros en los tres primeros meses del 2024. Los siguientes apartados más exportadores fueron los equipos de telecomunicaciones, con 931.800 euros, y la maquinaria para piedra, con menos de 700.000 euros. El emblema de la exportación castellonense, el azulejo, ocupa la cuarta posición, con 494.000 euros y un descenso del 82% sobre el periodo de enero a marzo del 2023.

Es Argentina la que más puede salir perdiendo si la tensión entre dirigentes se traslada al plano económico. Las importaciones fueron por valor de 135 millones de euros en el 2023. Más del doble que el comercio en trayecto inverso. Combustibles o productos químicos ocupan las primeras posiciones.

Reacciones en la Comunitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, señaló que no le «gustan» las palabras del presidente argentino contra el jefe de gobierno español y su esposa, pero al mismo tiempo ha acusado al Ejecutivo español de tener «un gran interés en sobreactuar con esta cuestión». Mazón dijo que los comentarios de Javier Milei no le gustaban, «como tampoco me gusta lo que está haciendo el Gobierno», al tiempo que habló de un «interés en forzar algo que no cuela, y resulta que el culpable de todo esto sea el Partido Popular». Mazón considera que es «bastante evidente» que esto pase cuando el jueves empiezan la campaña para las elecciones al parlamento europeo.

Por otro lado, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, afirmó que el jefe del Consell, «antes de ser oposición al Gobierno de España tiene que ser valenciano», y le exigió que «condene los insultos de Milei a nuestro país». También puso en contexto que las palabras del presidente argentino se hicieron en un acto organizado por Vox, formación con la que gobierna Carlos Mazón en la Generalitat.

Suscríbete para seguir leyendo