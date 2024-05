Alcer visibilitza la donació d’òrgans amb la seua carrera solidària

L’Associació per a la Lluita Contra les Malaties Renals de la província de Castelló (Alcer Castalia) celebra el dissabte 8 de juny la seua Carrera-marxa solidària per la Donació d’Òrgans. Una iniciativa que s’emmarca en la tercera edició de les jornades de sensibilització al voltant de la donació d’òrgans i teixits, sota el lema L’art de donar vida, que l’entitat organitza entre el 5 i 8 de juny.

Cada dia, des de dimecres, a la plaça de les Aules es realitzaran activitats lúdiques i educatives de 9.00 a 13.00 hores, com ara un joc gegant, un punt de salut amb mesurament de tensió i glucosa, i una exposició de les obres del concurs de dibuix La teua escultura.

Divendres hi haurà, a més d'una passejada institucional, una globotà, que precedeix a la inauguració de les jornades i la presentació de la campanya anual de promoció de la donació d’òrgans i teixits. A la vesprada, es podrà donar sang a la Colla del Rei Barbut i hi haurà una ruta de motos amb els Ángeles Guardianes APM, per concloure amb un concert del grup Five. El dissabte és el dia central amb la cursa solidària, de 6km o 3km segons preferència, i es podran recollir els dorsals des de les 17.00 per iniciar la marxa sobre les 18.30, després de fer estiraments guiats en grup. Les inscripcions per a la marxa es poden fer a través del portal Sportmaniacs.