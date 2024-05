Un castellonense en la NASA: "La principal diferencia entre España y Estados Unidos es…"

La NASA cuenta con más de 17.000 empleados. Entre ellos pocos o ninguno habrá nacido en la provincia de Castellón. Sin embargo, el almassorí Héctor Mas sí consiguió trabajar en la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial. A sus 33 años, este físico ha pasado ya por distintos países y empleos, aunque su experiencia en la NASA es sin duda la más llamativa. “Antes de entrar vino a Almassora un señor desde Holanda con un bote de orina para hacerme el control de drogas. En mi familia fliparon mucho”, recuerda hoy entre sonrisas.

Héctor comenzó a estudiar en su población natal; concretamente en el CEIP Germans Ochando y en el IES Vila-Roja. Desde Almassora se trasladó a Valencia para cursar la carrera de Física y cuando acabó realizó un Máster en Galicia. Para completar el doctorado se dirigió a un laboratorio de Creta (Grecia), y fue ahí donde un compañero le avisó que la NASA estaba buscando profesionales de su perfil, así que probó suerte y no tardaron en llamarle.

“Me especialicé en una serie de habilidades muy específicas de tecnologías cuánticas que no son demasiado comunes, así que cuando vieron mi currículum a la semana ya estaba haciendo la entrevista y al poco me contrataron”, admite. Después de pasar un año en la agencia espacial –que coincidió además con la pandemia-, cambió de aires para trabajar en un laboratorio de Santa Bárbara, donde residía su pareja: “En la NASA cumplí con el objetivo que me habían pedido. Estaba en un grupo pequeño y por razones personales cuando acabé el proyecto cambié de aires”.

Tanto la NASA, situada en Pasadena, junto a Los Ángeles, como Santa Bárbara, se encuentran en California. De hecho Héctor aún volvió a cambiar de aires laborales, siguiendo en el mismo estado de EEUU: “Ahora trabajo en Alcon Inc. US, una multinacional que hace muchas cosas, pero yo me dedico a diseñar aparatos para diagnosticar cataratas en los ojos”.

Sobre la calidad de vida en su país de adopción, el almassorí asegura lo siguiente: “Estoy en Estados Unidos, pero California es lo más parecido a estar en Castellón por el clima, la gente, la comida… Sí es cierto que hay más renta per cápita y es todo más caro, pero estoy a gusto”.

Sobre las diferencias con respecto a su país natal, Héctor concluye con el siguiente alegato: “En EEUU la gente prioriza su situación económica por encima de otras cosas. En mi entorno, por ejemplo, todos están metidos en inversiones financieras, inmobiliarias… También creo que es más fácil conocer gente y entablar relaciones porque la mayoría somos inmigrantes”. Lo que no ha perdido el joven es su afición por el fútbol, y concretamente por el Castellón: “No me pierdo un partido porque contrato las plataformas que sean necesarias. Celebré el ascenso por todo lo alto y ahora que he vuelto a casa lo primero que haré será ir a Castalia”.

