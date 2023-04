Castellonenses por el mundo: seis historias recorren el mapamundi

Aunque la casuística es interminable entre quienes dejan Castellón para irse a vivir fuera de España, son más de 14.000, abundan los casos de jóvenes que abandonan la provincia en busca de un trabajo y unas condiciones laborales dignas. Aquí quedan seis historias personales en distintos países del mundo.

Alemania - Pablo Sánchez

«Después de empleos temporales acepté enseguida una oferta fuera»

Pablo Sánchez, de 26 años y natural de Burriana, lleva dos años en Alemania y ahora reside en Dresden, muy cerca de Berlín. Se quedó a trabajar en el país al segundo intento y fue precisamente la búsqueda de un empleo con condiciones mejores que las que encontraba en España el motivo por el que se lanzó a la aventura en el estado germano.

«Tuve varios trabajos temporales y una empresa en Burriana me ofreció la opción de ir a Alemania, que acepté de inmediato y ahora tengo un empleo estable, de responsable de un departamento y con un salario digno». Pablo asegura que está «muy contento» con sus tareas al frente de la inspección de calidad de las frutas y verduras que llegan desde España para su distribución en supermercados locales para la empresa Sececla.

Suecia - Eduardo Villanova

«Estamos contentos con la vida aquí pero echamos de menos a la familia»

Eduardo Villanova es un castellonense que vive en Göteborg, Suecia. «Mi pareja es de aquí y nos conocimos en 2009 en Barcelona; en 2012 decidimos mudarnos a Suecia porque ella quería estudiar en su país y yo quería aprender sueco y adquirir experiencia laboral en el extranjero», explica.

Eduardo relata que más de una década después continúan en el país nórdico e incluso cuenta con la nacionalidad sueca. Este castellonense ha tenido un hijo allí, Alexander y pensar en Castelló le recuerda a la terreta. Estuvo en otoño en la ciudad y piensa en que «el niño conozca las fiestas de la Magdalena». «Echamos mucho de menos a la familia, los amigos y el clima tan bueno de nuestra provincia, aunque también estamos muy contentos con la vida que hemos construido aquí».

Australia - Mónica Capella

«Llevo seis meses viviendo sola en Gold Coast y recomiendo la experiencia»

Mónica Capella, de 19 años, lleva seis meses viviendo sola en la ciudad australiana de Gold Coast. «Llegué aquí con 18 años y estoy estudiando inglés en una escuela oficial durante un año, al mismo tiempo que estoy trabajando en un restaurante para poder mantenerme», explica la joven desde las antípodas.

Añade que desde muy pequeña tuvo la inquietud por viajar y cuando terminó el Bachillerado tuvo la oportunidad de poder irse y:«Estoy más que feliz», asegura. Matiza que «es bastante duro estar lejos de familia y amigos, pero al final son experiencias para el futuro», añade. «Estoy muy contenta y recomiendo la experiencia a todos, en tres meses vuelvo a España y esto me servirá para seguir mis estudios en la universidad», concluye Mónica Capella sobre su vida fuera.

Francia - Iván Muñoz

«En París he encontrado un trabajo con mejores condiciones que en España»

Iván Muñoz, de Castelló, con 26 años y fisioterapeuta, es uno de los jóvenes de la provincia que han salido fuera del país motivados por la expectativa de hallar un empleo con mejores condiciones que las habituales en España. En el caso de Iván esa circunstancia se ha dado en París.

A través de un conocido de la familia que le hizo saber que en la capital francesa había «mucho trabajo» para su profesión, se trasladó a esa ciudad en 2019, hace ya cuatro años. «Trabajo en una clínica y, de momento, tengo intención de quedarme, aunque la calidad de vida no es igual que en Castellón, por lo que procuro ir una vez al mes, siempre que puedo», explica. Sin embargo, también pone de manifiesto que en parís ha encontrado «un trabajo con mejores condiciones que las habituales en España».

Inma Delgado - Costa Rica

«Todo estaba muy mal para trabajar, vine a probar suerte y aquí sigo»

Inma Delgado Domingo, de Vila-real y con 34 años es una peda goga que lleva viviendo en Costa Rica desde los 22. «Me vine por una beca que me dieron desde la Universidad de Valencia y cuando ya me licencié me volví para trabajar en este país; era la época de la crisis en 2012 y todo estaba muy mal de trabajo en España por lo que intente probar suerte y aquí sigo».

Ahora es profesora en una escuela privada y encontró a su pareja en Costa Rica, con la que tiene la idea de regresar a vivir a España. Echa de menos a su familia y amigos. «Tengo la suerte que viajo dos veces por año a España y los puedo ver y abrazar, pero muchas veces en el día a día te hacen mucha falta» asegura. Y añade que su experiencia allí es «muy buena», por lo que recomienda «a todos venir a conocer el país y su gente».

Xavi Andrés - Estonia

«Necesitaban un perfil joven con experiencia en el extranjero y acepté»

Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte por la universidad de Valencia; entrenador nacional de fútbol y licencia UEFA A, al acabar la universidad Xavi Andrés, de Castelló y con 34 años, trabajó en el Castellón, en la academia del Villarreal y en el Valencia. Relata que ha trabajado en Croacia.

«En diciembre me encontraba sin equipo y vía Valencia contactó conmigo Curro Torres exjugador del Valencia en la época dorada del club; necesitaban para Estonia un perfil joven con experiencia en el extranjero y nivel de inglés y acepté».

Aborda no solo el reto de intentar clasificar al equipo de primera división en la que trabaja para jugar la Conference League, competición que disputaba el Villarreal hasta hace poco, sino también el de vivir con muchísimo frío.