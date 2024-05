La Diputació de Castelló millora en indicadors de transparència i rebrà un important reconeixement

La Diputació de Castelló guanya en transparència i rebrà el segell Infoparticipa. La institució provincial ha complit l'any 2023 amb els indicadors requerits per a la concessió d'estos reconeixements i com ha expressat la presidenta, Marta Barrachina, "el resultat és el clar exemple que estem aconseguint el compromís de ser una Diputació més transparent".

Els Segells Infoparticipa són concedits en la Comunitat Valenciana per l'Observatori de Governança, Transparència i RSC de la CEU Universitat Cardenal Herrera, al costat del Grup d'Investigació ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Metodologia

La metodologia utilitzada és el Mapa Infoparticipa, on s'integren els resultats de l'anàlisi de 52 indicadors en les webs dels ajuntaments i diputacions de la Comunitat Valenciana, reconeixent així la labor i l'esforç de les administracions públiques per a garantir la transparència en el seu funcionament.

En este sentit, la Diputació Provincial ha fregat l'excel·lent en aconseguir un 89,80% i el treball fet per aconseguir una web institucional més transparent s'ha incrementat de manera considerable, ja que en l'anterior registre es va situar en el 51,2%. Com ha indicat la dirigent provincial, "és un orgull que la Diputació de Castelló estiga entre les entitats amb major transparència de la Comunitat Valenciana i destaca que passem d'un fregat aprovat a quasi un excel·lent". "Aconseguir el Segell Infoparticipa demostra que entenem la transparència en la gestió com un eix estratègic per a millorar l'atenció a la ciutadania", ha afirmat Marta Barrachina.

Accions per seguir millorant

Per part seua, la diputada de Transparència i Participació Ciutadana, María Tormo, ha afirmat que des de la institució provincial "continuarem treballant en accions per a optimitzar la transparència, acostar la informació i aconseguir, així, una administració encara més pròxima, transparent i oberta al servei de la ciutadania".