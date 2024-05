Sindicatos denuncian que Sanitat solo abrirá 4 de los 11 consultorios de verano en Castellón

El sindicato CSIF denuncia que la Conselleria de Sanitat solo abrirá este verano 4 de los 11 consultorios auxiliares de Castellón debido a la falta de refuerzos estivales. Además, ha asegurado que tampoco se sustituirán las bajas ni las vacaciones del personal de los centros sanitarios urbanos.

Según un escrito remitido por la gerencia del departamento de salud de Castellón “por el momento solo se prevé la apertura de un centro o dos en Orpesa, otro en Benicàssim y otro en la playa de Almassora, aunque en horario reducido” en época estival. El escrito explica además que el resto de aperturas dependerá de que se encuentre o no algún recurso más para ofertar este servicio. No obstante, alerta de que seguro que no será posible abrir ni el consultorio auxiliar de Torreblanca ni el de la Marjaleria por falta de personal, ha subrayado desde CSIF.

¿Peor que el verano pasado?

El verano pasado ya permanecieron sin servicio los consultorios de Azulmar y Vilamar en Benicàssim (el de Atlanta abrió en horario reducido); el de la avenida del Mar en Orpesa (cerrado desde hace varios años), el consultorio auxiliar de Torrenostra en Torreblanca, Las Fuentes de Benassal y la Marjaleria de Castelló.

Norte y sur

Por lo que se refiere al resto de la provincia la previsión, por ahora, es que también permanezcan cerradas las instalaciones auxiliares de Peñismar y Pintor Sorolla en Peñíscola, el de Las Fuentes en Alcalà-Alcossebre y el de Moncofa.

Sustituciones de verano

Por lo que se refiere al Departamento de Salud de Castellón, la falta de personal “también complicará el plan de sustituciones de verano en Atención Primaria, donde incluso en zonas urbanas no se prevé que haya ningún reemplazo, ya que desde Sanitat están teniendo dificultades incluso para cubrir jubilaciones o bajas en estos momentos”, han indicado desde CSIF, que han añadido que “según el escrito, solo se sustituirá en los consultorios de recurso único, como San Lorenzo, Grupo Reyes y Benadresa”.

Cierre de camas y quirófanos

En cuanto a la previsión de cierre de camas del Hospital General de Castellón, durante los tres meses la previsión es de bloquear 28 camas de hospitalización y, respecto a los 16 quirófanos, se cerrarán 9 en julio y septiembre y 8 en agosto.

“Desde CSIF consideramos que, un año más, el plan sanitario previsto por el Consell para el periodo vacacional resulta de nuevo insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía y pedimos medidas para resolver unas carencias que se repiten verano tras verano y que no hacen sino agravar las listas de espera y saturar el servicio”, han recalcado desde el sindicato.