El nuevo diseño de la avenida de Lledó de Castelló en imágenes y cifras

La nueva avenida de Lledó propiciará la adecuación de dos zonas de aparcamiento disuasorias , una en el actual terreno del huerto urbano en la calle Juan Herrera y la otra en Calderón de la Barca, para dar servicio principalmente a los vecinos una vez concluyan las obras de remodelación y en las que habrá 435 plazas.

Los trabajos urbanísticos, que ejecutará la UTE formada por Becsa y Telecso, comenzarán este mes con la oposición de vecinos y comerciantes de la zona y pese a que la asociación de Rafalafena haya recurrido a Europa para frenar el proyecto, presentando una reclamación ante el Comité de Peticiones, así como un recurso contencioso-administrativo en un juzgado de Castellón solicitando la paralización cautelar de las obras. Una situación que ha motivado que el equipo de gobierno local haya iniciado el reparto de folletos informativos entre los castellonenses que residen o tienen un comercio en esta parte de la ciudad.

El plan sigue adelante

Sin embargo, y pese a este malestar vecinal, el Acord de Fadrell sigue adelante con el próximo inicio de la rehabilitación del tramo comprendido entre la plaza María Agustina y la basílica del Lledó y aprobará el proyecto (a través de la junta de gobierno local) en los próximos días, confirmaron fuentes municipales. El presupuesto asciende a algo más de 3 millones de euros, está subvencionado por fondos europeos al 50% y el plazo de ejecución es de 15 meses.

Los trabajos de remodelación convertirán a los cerca de 1,5 kilómetros sobre los que se actuarán en un referente de vanguardia del urbanismo de calidad basado en criterios de sostenibilidad y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En cuanto a los detalles del mismo, este contará con mayor zona verde, más espacio destinado al peatón y supondrá un cambio en la circulación en lo que al último tramo se refiere a su llegada a la basílica permitiendo, así, el acceso a los residentes y a los autobuses que lleguen hasta el templo de la patrona de Castelló.

La oposición

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado este martes la remisión de un escrito al Síndic de Greuges para que la alcaldesa Amparo Marco le entregue a su grupo político la copia del proyecto definitivo de la reforma de la avenida de Lledó. «Hemos solicitado amparo al Síndic para que la primera edila no siga negando el derecho a la información que, como representantes públicos, nos corresponde», dijo Carrasco. «Esta negativa del gobierno municipal es una muestra más de su total y absoluta falta de transparencia», finalizó la popular.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló, Vicente Vidal, ha denunciado que «el buzoneo con el que el Acord de Fadrell ha estrenado el 2022 es un autobombo de su caprichoso proyecto de la reforma de la avenida de Lledó». Una campaña «con la que el equipo de gobierno demuestra que se trata de un proyecto que no ha sido participativo ni consensuado con los vecinos y comerciantes». «Si no les hubieran ninguneado ni plantado durante más de dos años, no habría hecho falta editar y repartir trípticos para informarles», aseguró Vidal.