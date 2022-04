La tardía reacción municipal pone en jaque ‘alargar’ los chiringuitos en Castelló

A algo más de un mes para que los chiringuitos de Castelló puedan abrir e inaugurar la temporada estival en las playas del Gurugú y el Pinar de la capital de la Plana, el 1 de junio, tal y como pretende el Acord de Fadrell, todos los trámites administrativos siguen igual que hace un año. Una situación que, como ayer publicó Mediterráneo, ha causado malestar entre los empresarios de este sector y algunos auguran que, de seguir así, no podrán montar por falta de rentabilidad durante este verano.

El equipo de gobierno acaba de comenzar a agilizar la burocracia, por lo que esta reacción tardía municipal pone en jaque que la temporada de los chiringuitos pueda alargarse durante cuatro meses si se tiene en cuenta la lentitud de las administraciones a la hora de conceder las autorizaciones o emitir la documentación que resulta necesaria para la apertura de estas instalaciones portátiles en las playas de Castelló.

Y es que, a día de hoy todavía faltan tres informes --dos de la Generalitat valenciana procedentes de las consellerias de Política Territorial y de Medio Ambiente-- y otro de Costas del Ministerio de Transición Ecológica para dar luz verde a la instalación de los cuatro chiringuitos. El plan de explotación de playas se aprobó hace unas semanas y el gobierno municipal no ha iniciado hasta esta semana las reuniones con los organismos implicados. El pasado miércoles mantuvo un encuentro con Costas, que será el responsable de dar la autorización definitiva si cuenta previamente con el OK autonómico. Ahora, el consistorio solicitará otras reuniones con Política Territorial, dirigida por el socialista Arcadi España, y con Medio Ambiente, de la nacionalista Mireia Mollà. La primera de estas administraciones deberá aportar un documento sobre la idoneidad del montaje, mientras que la segunda será la responsable de llevar a cabo otro documento «técnico y no vinculante que establecerá si adelantar la instalación de los chiringuitos al 1 de junio puede afectar al chorlitejo patinegro en las playas del Gugurú y el Pinar de Castelló». Hay que recordar que el periodo de nidificación termina a finales del mes de junio.

Aún así, y pese a la falta de estos tres informes, el portavoz del equipo de gobierno, José Luis López, cree que es «factible» que los chiringuitos abran este verano en el mes de junio. También recordó que el consistorio trabaja en que a medio plazo puedan instalarse en el mismo paseo marítimo.

Ciudadanos y Vox

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló, Esteban Ventura, denunció ayer la «improvisación con la que trabaja el Acord de Fadrell ante la imprecisión de la apertura de los chiringuitos. Ventura recordó que su grupo político ya pidió en febrero al Acord que fuera diligente «para evitar el retraso en los permisos porque un día de demora en la apertura supone más gastos y menos ingresos a los empresarios». Por su parte, Vox exige también una solución para estas instalaciones que son dinamizadoras del turismo en las playas del Gurugú y el Pinar.