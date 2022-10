El Consell Escolar Municipal ha aprobado este martes por la tarde que toda la semana de la Magdalena sea no lectiva (festiva) en los colegios de la capital de la Plana. De esta forma, los escolares no asistirán a clase del 13 al 17 de marzo. El lunes de Magdalena es festivo local, mientas que martes, miércoles y jueves tampoco serán lectivos y el viernes, 17 de marzo, se tomará libre por el día de Sant Vicent que en la capital no será festivo al ser sustituido por el viernes de Magdalena. Así lo han informado este martes fuentes municipales tras la celebración del Consell Escolar Municipal. Una situación que contrasta con la de este año que ha sido cuando el consistorio acordó que el lunes 8 de marzo (lunes de Magdalena) fuera lectivo porque la fiesta se trasladaba al 10 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Carta Pobla de la Ciudad. Una decisión que causó, en su día, confusión.

Por otra parte, el ente municipal también ha aprobado por unanimidad el nombre de Enriqueta Agut para el CEIP Lluís Revest en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática de la Generalitat valenciana. Ahora, el consistorio dará traslado de esta decisión unánime a la Conselleria de Cultura con el fin de que se proceda al cambio de nomenclatura. Este nuevo nombre ya fue aprobado por el consejo escolar del propio centro. Hay que recordar que la calle dedicada a Revest también cambiará de nombre por la de Padre Ricardo.