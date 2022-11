La construcció d’un laberint al Passadís de les Arts del parc Ribalta el 25 de novembre serà un dels actes centrals amb els quals la ciutat de Castelló reivindicarà aquest divendres la fi de les violències masclistes de tot tipus.

L’acció es configurarà en forma de jornada participativa i comptarà amb la implicació de més de 30 entitats del teixit associatiu de la ciutat i formarà part de la campanya d’enguany que, sota el lema Troba l’eixida. Aturem la violència masclista, denuncia per tota la ciutat les diferents violències, des de la mutilació femenina, els matrimonis forçosos, el tràfic de dones, la violència contra les dones majors o amb discapacitat, la vicària, l’aïllament social, la violència psicològica, econòmica i patrimonial, així com la física i sexual o l’assetjament de carrer.

A les 12.30 hores es llegirà el manifest, a proposta de la Plataforma Feminista de Castelló, que, ja de vesprada, ha organitzat una manifestació que sortirà de la plaça de les Aules a les 18.30 hores fins a la plaça Major, on es llegirà de nou el document Dones vives unides contra al masclisme.

La regidora de Feminisme, Verònica Ruiz, posa l’accent en el fet que «les violències masclistes contra les dones ens afecten i existeixen tots els dies de l’any, per això des del Servei d’Igualtat treballem tots eixos dies de l’any perquè Castelló siga una ciutat lliure de violències masclistes, contra els eufemismes i negacionismes d’aquesta xacra social».

A més posa en valor en el treball des del servei «fent actuacions integrals contra totes les violències masclistes, incidint des de la informació fins a l’assessorament en matèria social, sanitària, formativa i laboral o la promoció de l’autonomia de les dones».

Preludi

De fet, este dimecres ja van tindre lloc algunes activitats relacionades amb el 25-N. Ruiz va assistir amb la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, el secretari general del PSPV a la província de Castelló, Samuel Falomir, i membres de nombrosos col·lectius feministes de la ciutat, entre altres, a la presentació de la peça fotogràfica de l’artista Laura Avinent Sembrem feminisme contra el masclisme, a la façana de l’antic asil, de la mà de la Plataforma Feminista de Castelló.

Abans, la regidora de Benestar Social, Dependència i Infància, Patricia Puerta, va participar als actes organitzats per la Taula de Sant Llorenç, el grup de treball integrat pels diferents recursos que desenvolupen programes socials i educatius en el grup homònim. Entre altres, es va realitzar la lectura d’un manifest elaborat per les dones de l’aula familiar La Llar, així com diverses exposicions artístiques de sensibilització i suport a les dones víctimes de la violència masclista.

La Regidoria de Feminisme ha programat a més, en una agenda transversal, l’exposició Molka, de Rocío López, que denuncia a la façana del Mercat Central el robatori de la intimitat de les dones, criticant les gravacions il·legals que violen la privacitat femenina en espais públics i privats. Tancant les iniciatives pel 25-N, el dimecres 30 es podrà veure la pel·lícula Gett. El divorcio de Viviane Amsalem, dins del cicle Dona i Cinema, al Teatre del Raval, a les 18 hores.