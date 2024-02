El portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, ha reconocido este jueves que el impago de decenas de multas (134 según el grupo municipal socialista) impuestas al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, por no abonar el tícket de la zona azul, “no queda bien estéticamente”, por lo que “hemos trasladado al concejal que esto no es correcto ni nos parece bien”. “Las personas que nos dedicamos al ejercicio público de funciones hay situaciones que no nos podemos permitir”, ha asegurado el edil portavoz. “Esto no es un buen ejemplo para la ciudadanía y estamos vigilantes para que no vuelva a ocurrir”, ha dicho.

Relacionadas El PSOE denuncia que el concejal de Movilidad de Castelló no ha pagado 134 multas de zona azul durante un año