Las tascas de Castelló serán zona acústicamente saturada un año más

Las tascas de Castelló seguirán siendo zona acústicamente saturada (ZAS), al menos, un año más. Este es el plazo que baraja el Ayuntamiento de la capital de la Plana en el que esta parte de la ciudad seguirá teniendo limitaciones con el fin de intentar bajar los elevados decibelios que le confieren, por ley, la característica de ZAS ante la existencia de numerosas actividades. Los servicios públicos del consistorio capitalino continúan realizando mediciones a través de los sonómetros para tratar de determinar que, efectivamente, el nivel de ruido baja, lo que le permitiría en un futuro dejar de ser zona acústicamente saturada y declararla zona gastronómica, que es lo que pretende el gobierno local.

Las mediciones seguirán a excepción de las fiestas de la Magdalena que, debido a las características propias de la semana fundacional, habrá un impass. Finalizadas estas celebraciones, los sonómetros se pondrán de nuevo en funcionamiento para intentar pulir los decibelios que todavía son elevados en dos puntos calientes en las inmediaciones de las tascas. El primero de ellos es la plaza Santa Clara, donde aún no se alcanzan los niveles idóneos. La razón de esa situación es que durante la época de postpandemia, en 2021, el Ayuntamiento permitió cerrar a las 1.30 horas y no a las 22.30 horas como marca el reglamento ZAS para que estos pudieran resarcirse del tiempo en el que estuvieron cerrados por el covid-19. Una situación que estuvo reforzada por la mayor presencia de personas que durante el verano, en julio y agosto de ese año, no se fueron a sus lugares de veraneo y se quedaron en la ciudad. Y aún hoy, los marcadores siguen dando altos niveles de ruidos.

La otra zona es el entorno del Casino Antiguo donde todavía hay más ruido del permitido.

Resolución

De esta forma, desde el Ayuntamiento de Castelló confían en que esta situación se resuelva pronto «porque ahora hay menos tascas, se cierra a las 22.30 horas y hay un mayor reparto de gente en varias zonas que permitirán disminuir los niveles de ruido».

«Confiamos en que con estas medidas correctoras y con la implicación de los hosteleros y las administraciones y la e, se pueda llegar al rango de ruido permitido para quitar la ZAS en un año», explicó el concejal de Desarrollo Sostenible, Cristian Ramírez.