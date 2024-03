Se buscan costaleros en Castellón: Suspendida la procesión del Santo Entierro

Este viernes se tenía que celebrar, como cada Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro en el Grau de Castelló. No pudo ser. La ausencia de la cancelación de la cita no fue otra que la ausencia de voluntarios para llevar la imagen, por lo que los feligreses tuvieron que quedarse en la iglesia y no pudieron pasear las peanas por el distrito marítimo de la capital de la Plana.

Esta circunstancia ha motivado que se haya realizado un llamamiento en redes sociales para que este domingo a las 12.00 horas sí se pueda celebrar la tradicional Procesión del Encuentro desde la iglesia de San Pedro hasta la Plaza del Carmen. La respuesta de los fieles no se ha hecho esperar y, como confirman a este periódico desde la Cofradía organizadora, “ya hay voluntarios suficientes y estamos seguros de que esta vez sí se podrá celebrar la procesión con normalidad”.

Imagen compartida por la Virgen de los Dolores del Grau de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Con respecto a la cancelación de este jueves, Juan, que es quien ha realizado el citado llamamiento, reconoce que no recuerda que se haya tenido que suspender una procesión de Semana Santa en el Grau de Castelló por este motivo: “Hasta ahora no habían faltado voluntarios. Paseamos la imagen de la Virgen y la de Cristo y hacen falta como mínimo ocho personas para llevar cada una porque pesan mucho y estamos aproximadamente una hora”.

Afirma Juan que para la Virgen “sí había suficientes costaleros porque estamos todo el año buscando”, pero al no llegar a la cifra necesaria para portar la imagen de Cristo decidieron que no se realizara la procesión. Los vecinos y visitantes del Grau de Castellón podrán disfrutar así de la tradicional Procesión del Encuentro que recorrerá las diferentes calles que unen la iglesia de San Pedro con la Plaza del Carmen.