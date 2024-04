El Quiosco del Lago abre este mayo en Castelló: "Queremos hacer una cafetería agradable para la gente del barrio; no un Starbucks"

El Parque del Lago, el Peri 18 o el parque Geólogo José Royo. Son varios los nombres por los que es conocido este parque público ubicado en la Avenida de Chatellerault de Castelló que de forma inminente verá ampliados sus servicios con el Quiosco del Lago, una cafetería que abrirá “a primeros de mayo” si todos los trámites burocráticos se resuelven como los promotores del proyecto esperan.

Los protagonistas son el cocinero Pedro Salas y su socio Santi Blanco, que junto a Beatriz Villalba, como promotora, ganaron la licitación hecha pública por el Ayuntamiento de Castelló. Experiencia no les falta para llevar a cabo un proyecto como este, pues bajo su gestión están ya negocios como Arre, Bar Tortilla o Miss Sushi en Castelló.

“La caseta era una ruina, pero el Ayuntamiento la ha adecentado muy bien y está ya para entrar y funcionar. Le tengo cariño porque mis padres viven al lado y desde que la construyeron, que creo que fue sobre 1984, nunca ha tenido un uso conocido más allá del de guardar herramientas de jardinería y mantenimiento del parque”, revela Beatriz Villalba, que admite así el componente sentimental de la aventura: “Siempre me ha parecido un sitio enigmático y estamos contentos de poder meterle mano y darle nuestro toque personal”.

El tradicional quiosco del Parque del Lago será una cafetería. / DAVID GARCÍA

Pedro Salas, conocido cocinero y marido de Beatriz, añade sus intenciones: “No tenemos pretensiones más allá de que la gente disfrute del parque. Nos centraremos en los desayunos, almuerzos y meriendas porque en principio para comer y cenar estará cerrado”. En este sentido sí añade que “en principio será posible reservar para comer y cenar para grupos privados. Como tenemos otros restaurantes la idea es la de llevar por ejemplo una paella para que la disfruten en grupo en un sitio privilegiado”.

Beatriz desvela que “el aforo en la terraza será de 12 mesas y unas 36 sillas”, mientras que en el interior el espacio es lógicamente más reducido y no hay espacio más allá de para dos o tres mesas. El Quiosco del Lago, como se llamará esta cafetería, abrirá a las 8.30, aunque el horario todavía no está cerrado: “Es un sitio ideal para el aperitivo, pero aunque la idea es no cerrar tarde, como vamos de cara al verano la gente marcará cuándo y cómo abrimos”. Y es que esta cafetería “está pensada para que la gente del barrio tenga un sitio agradable donde ir. Queremos hacerlo bien, pero no será una cosa pija ni queremos ser un Starbucks”.

Los clientes podrán encontrar así todo tipo de bebidas, así como distintas tapas como croquetas, ensaladillas o tortillas, pero dadas las limitaciones del espacio no podrán esperar una carta de elaboraciones gastronómicas muy elaboradas como sí podemos encontrar en el resto de restaurantes del grupo. Lo que no faltará, eso sí, serán los carajillos: “No pueden faltar en un buen local de Castelló”. Beatriz confiesa por último que están buscando personal.

Recordar que los trabajos de rehabilitación de la antigua casa de aperos emplazada en este espacio verde arrancaron hace aproximadamente un año y transformaron la construcción en este quiosco-bar. Una obra cuya inversión ascendió a más de 240.000 euros y que sufragó el Ayuntamiento de Castelló, que ha cedido los derechos de explotación durante los próximos cinco años.