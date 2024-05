El Síndic de Greuges cierra la queja del PSPV de Castelló sobre las multas de la ORA

El Síndic de Greuges ha decidido cerrar el expediente abierto tras la queja promovida por el PSPV respecto a la información sobre la acumulación de multas de aparcamiento en zona azul. Los socialistas presentó en febrero una queja al defensor del pueblo valenciano para que instara a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a entregar toda la documentación reclamada sobre las denuncias por estacionar mal durante el último año en este espacio restringido por parte del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y las sanciones que presuntamente no saldó.

El síndic ha emitido una resolución con fecha 2 de mayo, en la que justifica la conclusión del proceso alegando que el Ayuntamiento de Castelló ha facilitado la información pública interesada, que, a su vez, fue remitida en abril a la parte impulsora de la queja, y que a su vez esta última no se opuso.

A diferencia de en otras quejas, Ángel Luna, quien preside la institución, no ha emitido ninguna recomendación a la administración.

No descarta ir a Fiscalía

Fuentes del PSPV han confirmado que no van a presentar alegaciones, dado que el Síndic se ha centrado solo en que se aporten los informes y documentación a la oposición, sin entrar en el contenido de la queja. No obstante, a juicio del PSPV, el informe municipal sobre la ORA alude a conclusiones que no son correctas. No descartan llegar donde haga falta, incluido a la Fiscalía, en este caso.

Plenos

En su respuesta al Síndic, el Ayuntamiento alude a la celebración de un pleno el 9 de febrero que tuvo por objeto la comparecencia del concejal de Movilidad para responder a las peticiones de información realizadas. En ella --según el consistorio-- el edil dio explicaciones acerca de las multas impuestas y exhibió certificado de la Unidad Administrativa de Recaudación Ejecutiva de 8 de febrero en el que acredita que a la citada fecha no figura pendiente el pago de ninguna deuda en periodo ejecutivo y de la empresa encargada de la gestión del servicio de dicha fecha de no tener multas impuestas. Asimismo, alude a que el 29 febrero en plenario en el turno de ruegos y preguntas el primer teniente alcalde dio contestación a la solicitud de 31 de enero acerca de las multas interpuestas al vehículo entre el 1 de enero del 2023 y 31 de enero del 2024, en base a los datos recopilados por el director de la administración tributaria local de 28 de febrero.

Como publicó Mediterráneo el domingo, la concejala del PSPV Patricia Puerta ha vuelto a reclamar el informe de las multas por aparcar de forma irregular en zona azul por parte del concejal de Movilidad, el popular Cristian Ramírez, desde el año 2019 a 2023.

