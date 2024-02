Con semblante serio y con la voz firme y segura. Con camisa blanca y chaeta azul marino. Así ha comparecido este viernes el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, en el pleno solicitado por el grupo municipal del PSOE para aclarar el impago de las multas en zona azul por parte del edil del PP.

Ramírez ha comenzado su intervención pasados unos minutos de las 9.00 horas y por espacio de un total de 25 minutos minutos (15 en la primera parte y 10 en la segunda) ha comparecido en el discurso "más difícil y complicado" de su vida. Ha afirmado que las cifras de 134 multas sin pagar que denuncia el PSOE "no son ciertas" y ha reconocidó que podría y ebería haber abonado las sanciones "antes y no lo hizo, no hay justificación y por eso pido disculpas".

"Perdón por no haberlas atendido con la inmediatez y la diligencia que se requería, por no haberlas abonado en primera instancia y haber pospuesto el pago a la última fase del procedimiento administrativo. Extremo que no es ético ni estético, lo reconozco. Cuando uno se equivoca ha de enmendar el error y pedir disculpas y es lo que he hecho. Pagar lo que tenía pendiente y pedir disculpas. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", ha destacado en su discurso.

Cambio de domicilio

"Por circunstancias personales, he cambiado de domicilio en los últimos años y sumado a que el coche es de renting ha dificultado y dilatado la notificación de estas infracciones administrativas, pero en ningún caso he hecho uso de mi condición de concejal para evadir mi responsabilidad. En ningún caso. A día de hoy no tengo ninguna multa pendiente en la empresa de la ORA, del mismo modo que no tengo ninguna deuda con el Ayuntamiento de Castellón y aquí tengo los certificados que lo demuestran, de la empresa de la ORA y de la oficina de recaudación. Debería haber pagado al momento y lo postergué absurdamente es cierto, pero esa decisión pertenece única y exclusivamente a mi esfera personal y en ningún caso ha interferido con mi responsabilidad de gobierno", ha proseguido Ramírez.

El concejal de Movilidad ha destacado que los hechos que "hoy se han traído a este pleno pertenecen a la esfera privada del ciudadano Cristian Ramírez y nada tiene que ver con las competencias de Cristian Ramírez concejal. He cumplido con mis obligaciones en un proceso que insisto es legal, público, transparente y estipulado en la normativa, del mismo modo que cualquier castellonense podría hacerlo. Repito que en ningún caso me he aprovechado del cargo de concejal, al contrario, serlo ha dado pie de una manera rastrera y cruel ha difamarme, calumniarme y verter una infinidad de mentiras sobre mi persona, que me ha hecho muchísimo daño a mí y lo peor, a mi familia", ha proseguido.

"Vigilancia de mi persona"

Para el edil es desproporcionado el escarnio público "en el que me he visto en vuelto teniendo en cuenta que no he cometido ningún delito. Ni siquiera una infracción de tráfico! No es estético, y lo reconozco. Por eso he pedido disculpas". "Este error no puede justificar que alguien se crea con el derecho de insultarme por redes sociales arengados por personas con responsabilidades políticas. Ni se puede vigilar a mi persona mañana tarde y noche para controlar y criminalizar ni mis movimientos, ni los de mi vehículo que además conduce gente de mi circulo familiar", ha dicho.

"Sí, he cometido infracciones administrativas, y por mi error, he acabado pagando más que si las hubiera pagado al momento y por supuesto sin costarle ni 1€ a los Castellonenses, algo que muchos concejales de la oposición no pueden decir. En política no puede valer todo. Entiendo que se pueda juzgar y criticar la acción de gobierno y lo asumí en el momento que accedí al cargo, pero en esta ocasión creo que se les ha ido de las manos. Si hubieran dedicado el tiempo que han dedicado en verter acusaciones contra mí en trabajar por la ciudad, los vecinos se lo agradecerían. Esto no es hacer oposición, es acoso y derribo", ha continuado el edil, quien ha anunciado que ha interpuesto una denuncia ente el juzgado contra el concejal socialista Jorte Ribes por filtrar datos personales y una contra ela ORA ante la Agencia de Protección de Datos.

"Insisto, cuando alguien se equivoca lo único que puede hacer es pagar y pedir disculpas. Que a nadie le quepa ninguna duda, he cumplido con mis obligaciones, y voy a seguir trabajando sin descanso por y para Castellón", ha finalizado dirigiéndose a los vecinos de Castelló.

"Defenderé mi honor con todos los instrumentos legales", ha recordado Ramírez, quien denuncia "una cacería contra él".

Oposición y el PP

Por su parte, la oposición valora llevar ante la Fiscalía el asunto del impago de las multas y tanto el socialista Ribes como el portavoz valencianista Ignasi Garcia han pedido la dimisión del edil que permanecerá en su cargo y valoran lelvar este tema a la Fiscalía.

Garcia ha remarcado que si todo el mundo hiciera lo que ha hecho Ramírez sí que le costaría dinero al Ayuntamiento porque la ORA pide una indemnización si no hay rotación de plazas. "Usted infringió la ordenanza de Movilidad de la hora más de tres veces por semana. ¿Por qué no pagó el euro cuándo el resto de vecinos sí que lo hace? ¿Intentaba estafar a la ciudadanía?", ha afirmado.

Por su parte, Ribes ha recordado que se trata de un asunto de interés general y no privado y que desde que Ramírez es concejal "tiene 85 multas sin pagar". "Pero es duro renunciar a cobrar 5.000 euros al mes que en algunos está por encima de la dignidad personal".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, ha dicho que "cuando se equivoca 167 veces, tiene que dimitir porque tenemos el mayor escándalo de Castelló, pagó las multas porque se vio acorralado por este escándalo". "Si a usted no le han embargado las cuentas, huele mal, muy mal y vamos a llegar hasta el final", ha afirmado, quien ha destacado que "hay un modus operandi y ha traicionado la confianza de la ciudadanía", ha continuado Puerta, tras acusar a la alcaldesa Carrasco de "cómplice" de esta situación.

Finalmente, el portavoz del grupo municipal del PP, Sergio Toledo, ha agradecido a Ramírez "que haya asumido errores y pedido disculpas" y acusó a la bancada de la oposición de "hacer vedaderas barbaridades y nunca han pedido disculpas". Acusó a Ribes de no trabajar y de que su hora en el Ayuntamiento "cuesta 400 euros".

"Explicable pero no justificable"

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Ortolá, no ha intervenido en este pleno, pese a que en otra sesión plenaria ha dicho que la actitud de Ramírez "es explicable pero no justificable".