Castelló invertirà més 400.000 euros en la reforma del Mercat de Sant Antoni

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha visitat el Mercat de Sant Antoni per a mantindre una reunió de treball amb els venedors i abordar amb ells els detalls de la renovació d'aquest emblemàtic espai de comerç tradicional de la capital.

La primera edila ha explicat que “aquesta actuació s'insereix dins del Pla de millora dels Mercats Municipals, del qual formava part el Mercat de Proveïments, que va desjudicialitzar el govern actual, la reforma integral del Mercat Central, que està en una fase inicial, el Recinte de Fires i Mercats, on s'escometrà una reforma per a facilitar la seua posterior explotació i aquest projecte que té a veure amb el Mercat de Sant Antoni. Unes obres que comptaran amb una pressupost de 400.402 euros, a través dels fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”.

Unes obres consensuades

Carrasco ha volgut posar l'accent que “hem volgut consensuar les obres i compartir tota la informació del projecte amb venedors i proveïdors, abans que passe per Junta de Govern. Perquè des de l'equip de govern apostem sempre pel diàleg permanent i l'escolta activa a l'hora d'abordar projectes com aquest, tenint en compte les peticions de totes les parts implicades”.

“Aquest projecte permetrà adaptar aquest mercat, que va nàixer a principis dels anys 60 i que ha comptat amb diverses reformes al llarg d'aquests anys, per a adaptar-lo a les necessitats i condicions d'eficiència energètica, accessibilitat i seguretat pròpies del segle XXI, millorant l'experiència tant per a clients com per als propis venedors i obrint-lo a nous usos de tipus gastronòmic que puguen atraure un altre tipus de clients, com a turistes, a més dels quals realitzen les seues compres de manera habitual en ell”.

Novetats en l'exterior i interior

Carrasco, qui ha estat acompanyada en aquesta trobada pel regidor d'Urbanisme, Sergio Toledo, el de Comerç, Alberto Vidal, així com tècnics municipals, ha compartit amb els venedors del Mercat de Sant Antoni les característiques del projecte “que suposa una renovació tant de l'espai interior com l'exterior. Comptarà amb una gelosia de ceràmica fent-ho més atractiu, igual que un renovat paviment de gres porcelànic, complint així el nostre compromís amb el sector ceràmic i els seus usos urbans a la ciutat”.

També ha afegit que “Un mercat que tindrà en la seua distribució fins a 10 llocs de venda; zona de degustació, banys adaptats i quart destinat a neteja i residus, sumant un total de 374 m²”.

“També es modificarà l'interior, amb la principal novetat que cada lloc comptarà amb un espai individualitzat, podent-se tancar amb una persiana per a cada punt de venda. Això permetrà que puguen treballar en franges horàries diferents sense interferir l'obertura d'els uns o els altres”, ha explicat.

Inici de les obres

L'alcaldessa de Castelló també ha traslladat que “es tractarà de minimitzar l'impacte de les obres, aprofitant el tancament del mes d'agost per a escometre el gruix d'aquestes, i compatibilitzant obra i venda la resta dels mesos, perquè els llocs no perden oportunitats de negoci”.

Així, els treballs es podrien iniciar ja “el mes de juliol i es prolongarien, tal com han requerit els propis comerciants, abans de l'inici de la campanya de Nadal, per a aprofitar també al màxim aquesta època tradicional de vendes”, ha apuntat Carrasco.

A més, l'alcaldessa ha compartit amb els presents en aquesta reunió que “aquesta renovació obeeix també a estratègia de dinamització de barris de l'equip de govern. Els mercats són punts de trobada ciutadans per excel·lència. I volem que aquest mercat de Sant Antoni, situat en una zona estratègica al costat del centre de la ciutat i zones com la Ronda Magdalena, actue com a element dinamitzador comercial i socialment en el seu entorn. Com ho va ser en el seu moment, quan va obrir les seues portes en 1960, però amb els avantatges i les condicions que pot oferir una ciutat moderna com és hui Castelló”.