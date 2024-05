L’Ajuntament de Castelló accelera l’obra del mercat de Sant Antoni per iniciar-la al juliol

L’Ajuntament de Castelló ha accelerat al màxim la tramitació de les obres de remodelació del mercat de Sant Antoniper a actualitzar l’espai a les necessitats actuals de venedors i consumidors.

Després de la reunió celebrada aquesta mateixa setmana amb els responsables de les diferents parades, a la que va participar l’alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco, una Junta de Govern Local de caràcter extraordinari va donar el seu vistiplau aquest divendres a la licitació de la remodelació. Aquesta celeritat busca iniciar les obres durant el mes de juliol i, principalment, complir el cronograma establert per la Unió Europea.

Requisit pel finançament

I és que, el projecte compta amb una injecció econòmica dels fons europeus Next Generation que ascendeix a 400.402,42 euros. Aquest finançament obliga a tindre finalitzada la intervenció al complet, a tot tardar, el 31 de desembre d’enguany. A més d’aquesta exigència, el govern municipal ja va manifestar la seua intenció del fet que el recinte estiga en funcionament abans d’arrancar la campanya de Nadal

De fet, el procés de contractació es va activar just després d’acabar la Junta de Govern Local seguint la via d’urgència amb la publicació de l’anunci a la Plataforma de Contractació de l’Estat.

Quant al cronograma, els plecs contemplen un termini màxim d’execució de cinc mesos, tot i que es preveu que el gruix de les obres es desenvolupe durant el mes d’agost, aprofitant que el mercat de Sant Antoni tanca per vacances per tal de minimitzar les molèsties i l’impacte en l’activitat. Una vegada es torne a reobrir el recinte, l’Ajuntament assegura que els treballs es compatibilitzaran amb l’activitat comercial, seguint el model d’altres remodelacions, com el Mercat d’Abastos.

La reforma incorporarà una zona dedicada a la degustació de productes, incrementarà l’eficiència energètica i millorarà l’aparença amb l’ús de ceràmica.

Altres fronts oberts

La licitació del mercat de Sant Antoni coincideix amb l’activació aquest dijous de la remodelació del recinte de fires i mercats, un altre espai vinculat també a l’activitat comercial de la ciutat a l’acollir el Mercat del Dilluns, a banda de concerts i fires. En este altre cas, com va informar aquest diari, el pressupost ascendeix a 990.121 euros.

I de forma paral·lela, l’Ajuntament impulsa una reforma integral del Mercat Central. En aquest cas, es treballa ara a la redacció del projecte, que es preveu que estiga llesta durant l’agost. Serà ja després quan s’active la contractació de les obres. n