L’Ajuntament de Castelló començarà a expropiar terrenys de la ronda Oest al setembre

El full de ruta fins a materialitzar el tancament de l’anell de circumval·lació de Castelló l’any 2028, amb la construcció del tram final de 2,35 kilòmetres de la ronda Oest, està cada vegada més definit després que el Consell donara el vistiplau a la signatura del conveni amb la ciutat a principis d’aquesta setmana.

El primer pas serà la signatura d’aquest document entre l’administració autonòmica i la municipal, que es preveu «immediata». En tot cas, l’acord serà oficial després de la seua aprovació per la Junta de Govern Local, que segons les previsions de l’àrea d’Urbanisme es produirà d’ací a uns 15 dies, dotant-lo així de plena vigència.

Aquest avanç permetrà a l’Ajuntament de Castelló posar en marxa l’expedient d’expropiacions durant el mes de juliol, procedint a executar les primeres ja a partir del mes de setembre, després de l’estiu.

Els propietaris de les 73 parcel·les afectades des de la rotonda de l’UJI fins la carretera de l’Alcora i de les altres 12 d’allà a la connexió amb l’AP-7 i l’N-340, com va confirmar ahir el portaveu de l’equip de govern, Vicent Sales, ja en són coneixedors del procés que es durà a terme i s’ha abordat l’assumpte en reunions mantingudes amb el servei d’Urbanisme. «Els afectats saben que aquest estiu podran estar als masets, però més enllà...», va deixar caure Sales en una roda de premsa.

Objectiu: obres en 2025

En tot cas, el calendari marcat, sempre que no es produïsquen alteracions, permetrà complir l’objectiu de posar en marxa gran part de les obres durant el 2025.

Respecte al pressupost, segons es va anunciar, el cost global del projecte ascendeix a 46,4 milions d’euros, dels quals 37,3 seran a càrrec de la Generalitat i els altres 9,1 de la corporació municipal.

En detall, com ja va arreplegar aquest diari, l’Ajuntament assumirà els 5,77 milions de les expropiacions. I, per a això, ja compta amb 4,5 milions inclosos en el pressupost municipal d’enguany, Els altres 1,2 milions restants per a completar l’adquisició dels terrenys necessaris per a desenvolupar la infraestructura es disposaran als comptes de l’any vinent. Més enllà, de forma paral·lela el consistori també s’encarregarà de la creació de zones verdes per a cosir la ronda, amb altres 2,9 milions previstos dins del pla d’inversions municipals.

Amb tot això s’avançarà per atendre una reivindicació històrica, completant la circumval·lació més de tres dècades després que l’any 1991 s’inaugurara la ronda sud, el primer tram d’aquesta infraestructura.

