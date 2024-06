Tarifes reduïdes als pàrkings de País Valencià y el Provincial per la ZBE

Els residents i comerciants dels carrers en obres de la zona de baixes emissions (ZBE) disposen de tarifes reduïdes per a aparcar després que el govern municipal hi haja conveniat amb fins a tres pàrquings de la ciutat preus més econòmics per als usuaris.

«Després de la tarifa reduïda que ja tenen els veïns del pàrquing de Clavé-Sant Fèlix, ara hem estipulat preus més econòmics per als veïns i comerciants que deixen el cotxe en el pàrquing de la plaça País Valencià i el de l’Hospital Provincial 2», segons va destacar ahir l’alcaldessa, Begoña Carrasco. Així es va acordar després d’una reunió entre les àrees de govern d’Urbanisme, Mobilitat i Seguretat i Emergències.

Bonificacions

Així doncs, s’ha conveniat amb el pàrquing de l’Hospital Provincial II un descompte del 20% pel que es queda en 927,35 euros anuals amb un pagament únic i, si l’usuari prefereix pagar mes a mes, la quota es queda en 950 euros, sent amb quotes mensuals 79,16 euros que suposa un 15% de descompte. En el cas de l’aàrcament de la plaça País Valencià s’ha conveniat establir un bo mensual que passa de 59 a 50 euros al mes.

Cal recordar que els veïns i comerciants ja compten, des de fa diverses setmanes, amb la tarifa reduïda en el pàrquing de Clavé-San Félix en un 40% fixant un preu de tan sols 79,16 euros al mes. A més, els usuaris tenen la possibilitat de fer el pagament mes a mes.

«Volem que la gent continue venint al centre de la ciutat, per això estem oferint alternatives amb tarifes més econòmiques per a compensar als veïns i comerciants i hem habilitat panells informatius indicant els desviaments perquè puguen continuar desplaçant-se amb total seguretat», a explicar Carrasco. Carrasco va recordar que les obres de la ZBE «són un projecte heretat de l’anterior govern d’esquerres que hem reorientat recuperant, respecte a l’inicial, 219 places d’aparcament per al veïnat de l’àrea».

Ajudes directes al comerç

En aquesta línia, l’alcaldessa va assegurar que «s’ha millorat el projecte permetent en tot moment l’accés dels veïns al centre, perquè l’anterior govern d’Amparo Marco restringia al trànsit rodat 745.000 m² de sòl urbà».

A més, per a afavorir als comerciants de les ZBE, la primera edil recordà que «es destinaran tíquets d’aparcament gratuït durant un any i ajudes directes per als comerços del Raval com a mesures compensatòries per les obres, responent a les inquietuds i les peticions dels venedors.

Fins al moment han d’assumir els comerços aquesta despesa, per la qual cosa l’assumim des de l’Ajuntament per a donar-los als comerços i que ells els repartisquen entre els seus clients. Volem que la gent continue venint al centre de la ciutat».

Les obres, a bon ritme

Les actuacions al carrer Trinitat avancen a bon ritme. Després de culminar els 9 carrers del Raval de Sant Félix, els treballs en Trinidad se centren en el lateral dret, deixant la part esquerra lliure per al trànsit dels vianants mentre treballen les màquines.

L'execució en aquest carrer s'efectua per fases i hi haurà un total de tres. Així doncs, aquesta primera fase va des de Porta del Sol fins a Bisbe Climent. Aquestes actuacions garanteixen l'accés dels conductors al centre de la ciutat per San Francisco i Asensi com a itineraris alternatius.

Compaginant

Mentre duren les obres, els residents poden transitar sense problema, fins i tot quan les màquines estan treballant. No obstant això, han de retirar els vehicles de la zona abans de les 7.45 hores i poden tornar a entrar a partir de les 18.45 hores, moment en el qual finalitzen els treballs de dia. Així, es compagina l'accessibilitat amb l'avanç de les obres.

En aquests moments continuen les obres en carrer Conde Pestagua, carrer Sant Félix i Navarra, els treballs del qual compleixen els terminis previstos.

D'altra banda, està previst que les obres dels carrers Arrufat Alonso, Sant Lluís i plaça Clavé comencen l'última setmana de juny “sempre que hagen conclòs els treballs en Conde Pestagua, perquè es produïsquen les menors molèsties possibles”, afirma.

“Volem que els veïns siguen coneixedors dels terminis de les obres i coneguen com quedaran els carrers després de la reforma, per això es reparteixen uns tríptics i als carrers hi ha tòtems informatius amb infografies perquè vegen el resultat”, apunta l'alcaldessa.

Des de l'inici, el regidor d'Urbanisme, Sergio Toledo, manté constants reunions amb associacions de veïns i propietaris dels comerços per a informar-los de totes les actuacions que s'estan duent a terme a la ciutat.