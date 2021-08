Ya ha llegado la semana clave del Castellón. El equipo de Sergi Escobar puso fin a la pretemporada el pasado viernes con una derrota en Alzira (1-0) y ya prepara su primer examen del curso, que será este sábado (21.30 horas) en el Carlos Belmonte de Albacete. El conjunto 'orellut' debutará en la nueva categoría Primera RFEF visitando a otro club con el cartel de candidato al ascenso a LaLiga SmartBank como el Albacete, que también descendió de la división de plata la pasada temporada. Además, esta semana el club castellonense tiene trabajo en los despachos, donde espera cubrir al menos dos de las tres fichas libres que tiene en la plantilla.

En este sentido, la secretaría técnica del Castellón tiene de plazo hasta el próximo martes (día 31) para reforzar a un equipo que ha ido dejando dudas a lo largo de la pretemporada, llegando a sufrir hasta tres derrotas ante Huesca (1-0), Albacete (2-0) y Alzira (1-0). Equipos de distintas categorías y que mostraron los puntos débiles de un equipo que aún espera un par de refuerzos que den un salto de calidad al plantel, así como el 'fichaje' más esperado. Pablo Hernández, la gran incorporación de este mercado estival en toda la Primera RFEF, no ha podido debutar en ninguno de los amistosos que ha disputado el conjunto de la capital de la Plana y se le espera como el gran antídoto para la falta de gol del equipo, que se quedó sin marcar en las tres derrotas veraniegas.

El @cdcastellon ha iniciado este lunes la semana definitiva para preparar a tope el estreno en #PrimeraRFEF, este sábado por la noche en Albacete.



⚽🏃Martes y miércoles 9.30 h Marina D'Or

⚽🏃Jueves y viernes 9.30 h Castalia



— CD Castellón (@cdcastellon) 23 de agosto de 2021

Pablo Hernández es duda

No en vano, el extremo castellonense sufrió una lesión muscular en una sesión de entrenamientos en julio y apura sus opciones para incorporarse a la dinámica competitiva. De hecho, Sergi Escobar no descartó su presencia en el debut liguero de este sábado en Albacete. "El único que no llegará a tiempo para la primera jornada es José Mas, tanto César Díaz como Pablo están evolucionando bien y podrían tener minutos", dijo el técnico almassorí tras el encuentro en Alzira. No obstante, las opciones de que el ex del Leeds llegue a la cita de la primera jornada son más bien escasas, ya que desde la entidad no se quiere tomar riesgos con su lesión y esperarán hasta última hora para tomar una decisión, que en caso de tener el OK sería para unos minutos en la segunda mitad.

Y es que la semana clave del Castellón ya ha llegado. A partir de ahora, no habrá ensayos que valgan y cada partido tendrá tres puntos en juego y será una oportunidad para acercarse al fútbol profesional.