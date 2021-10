Kevin Sibille, el intocable de la defensa del CD Castellón

Esta campaña, al descender el filial valencianista y no tener hueco en un primer equipo marcado por las desavenencias con la directiva de Mestalla, el club lo cedió al CD Castellón hasta final de temporada y Sibille está brillando con luz propia. El central argentino, de 23 años, se ha hecho en el dueño y señor del eje de la zaga y es el único jugador de campo que ha completado las nueve jornadas disputadas hasta la fecha en la Primera RFEF (el otro jugador es el portero Álvaro Campos).

«Me encuentro muy bien. A veces es difícil llegar a un lugar nuevo o a una institución como el Castellón, que te exige mucho, pero desde el primer día que llegué todos me dieron confianza y me siento como en casa. A nivel personal me siento bien, en un buen nivel futbolístico y, de hecho, jugar la mayoría de minutos es lo que tenía en mente y espero seguir haciéndolo para ayudar al equipo y crecer a nivel individual», confiesa el defensa sudamericano.

"A veces es difícil llegar a un lugar nuevo o a una institución como el Castellón, que te exige mucho, pero desde el primer día que llegué todos me dieron confianza y me siento como en casa"

Desde su llegada a Castelló en julio pasado, Sibille siempre ha contado con la confianza de Sergi Escobar y esa tesitura le ha permitido completar grandes encuentros, siendo un intocable para el técnico de Almazora. Aunque el equipo albinegro protagonizó un inicio de temporada algo dubitativo, la racha de cinco jornadas consecutivas sin perder que actualmente acumula el plantel le han llevado a alejarse de los puestos de descenso y empezar a pensar en grande, aunque siempre con los pies en el suelo.

«El equipo está preparando el encuentro de este fin de semana ante un rival complicado como es el Atlético Baleares, que no ha perdido todavía, pero nosotros también llegamos en una buena racha y el equipo está bien, está unido y contento porque están saliendo las cosas, y estamos trabajando con mucha confianza», confiesa.

Una de las claves del encuentro domingo será el factor cancha y Sibille reconoce que «en Castalia, desde que llegué, los partidos como local te dan la vida. En el choque contra el Nàstic ya se sintió mucho el apoyo de la grada y espero que el domingo se repita porque nos ayudaron mucho».