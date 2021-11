Así son los entrenamientos del CD Castellón durante la cuarentena

El trabajo específico que el cuerpo técnico del CD Castellón puso en práctica hace año y medio con los jugadores mientras duró el estado de alarma ha servido para que ahora, tras detectarse un brote de coronavirus en el primer equipo y quedar confinados durante diez días, se intente no perder la forma física. No son entrenamientos de cargas altas y sí mucho trabajo de prevención de lesiones, sobre todo, para cuando el plantel supere la cuarentena y se retomen los entrenamientos en grupo.

Durante estos días, el preparador físico del club, Sergi López, ha diseñado sesiones específicas para cada jugador, en función de si son positivos por covid o no y, en el caso de los que sí han sido contagiados, de los síntomas que presentan. «Estamos realizando un trabajo muy individualizado y muy general de prevención de lesiones. No son ejercicios con cargas altas sino ejercicios para que los jugadores estén activos y no pierdan la motivación», explica el preparador físico del club albinegro.

Y es que el aspecto psicológico cobra gran importancia en estos casos ya que «no deja de ser una parada de golpe, cuando estábamos en un buen momento de forma y los resultados acompañaban. Para los que están contagiados, que por suerte se encuentran bien, es un palo; pero para los que están bien pero han de estar de nuevo encerrados en su domicilio resulta complicado y ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta».

Para ello, el cuerpo técnico se mantiene en contacto permanente con toda la plantilla y hace uso de distintas aplicaciones para tenerlos a todos motivados en la medida de lo posible. En el aspecto físico el trabajo se centra en ejercicios de liberación miofascial con rollers para descargar o activar distintas zonas del cuerpo, y tareas de cuerpo completo. «Son unos siete u ocho ejercicios, de unos 30-40 minutos, con los que se trabaja el cuerpo al completo, son dinámicos y divertidos, y eso hace que se mantenga también enchufada a la gente», puntualiza Sergi López, quien también se ha encargado de que club lleve material a los domicilios de los jugadores para que puedan realizarse los ejercicios establecidos hasta el próximo 21 de noviembre, día en el que el equipo cumplirá la cuarentena.

El día 22, la vuelta

A partir de ese momento, los entrenamientos pasarán a ser grupales pero el trabajo no será de la intensidad con la que se estaba trabajando hasta que se detectó el brote. «Cuando todo pase tampoco podremos volver a los entrenamientos con cargas altas. Cada uno tendrá que ir trabajando a su nivel porque el covid nos va a afectar pero estamos trabajando para que nos afecte lo menos posible. Será una semana introductoria, trabajando para que el cuerpo se adapte porque hay estudios que apuntan que quedan secuelas como la fatiga y se producen lesiones, por eso nos centraremos también en ese aspecto y en retomar cuatro o cinco aspectos tácticos del míster», avanza el preparador físico, quien no duda en asegurar que «ya éramos una gran familia, pero esto nos va a unir más».