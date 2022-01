Cuenta atrás para la tercera entrega del Villarreal B-Castellón

Se pueden contar con los dedos de una mano los días que quedan para el partido de rivalidad entre el Villarreal B y el Castellón en el Mini Estadi. Un encuentro que, además, cuenta con pocos precedentes. Sólo dos. Y fueron tres cuando se disputaron en Castalia. Hace dos años se paralizó el fútbol, y todos los deportes por la irrupción del virus de la covid, seis días antes de la visita de los albinegros al feudo groguet. Así, el de este martes será el tercero en la casa de un filial que es segundo en la tabla y que recibirá a una escuadra de la capital de la Plana que ocupa la octava posición, pero que cuenta con dos partidos menos (éste contra el Villarreal B y otro contra el Alcoyano).

El primero de ellos se disputó la temporada 2009/10 en Segunda División y el triunfo se quedó en poder del Villarreal B (3-1). Lleno a rebosar en el Mini Estadi con 4.500 seguidores en las gradas. Joan Tomás adelantó a los vila-realenses, Miguel Palanca puso la igualada y después Marcos Gullón y Gerard Bordas aseguraron la victoria local. Fue clave en ese duelo la expulsión de Rafita. El Castellón poco a poco se desmoronó y el filial no desaprovechó la ocasión para decidir el choche.

No se vieron goles en el último precedente de la campaña 2018/19 en el grupo III de Segunda B. Un encuentro donde el portero albinegro Álvaro Campos lo paró todo y fue, sin duda alguna, el mejor de un partido que estuvo dominado por el Villarreal B y en el que el Castellón se defendió con todo lo que pudo. No se colgó el cartel de no hay entradas en un Mini Estadi que congregó a 3.500 aficionados, casi todos ellos seguidores vila-realenses.

Supervivientes

Precisamente, de ese último enfrentamiento que fue hace tres años quedan muy pocos jugadores que puedan repetir el martes. En el Villarreal B hay uno (Ramón Bueno) y en el Castellón tres (Álvaro Campos, David Cubillas y César Díaz). En ese duelo el filial amarillo de Miguel Álvarez formó con Diego Fuoli, Ramón Bueno, Pepe Castaño, Roger, Quintillà, Mario González, Manu Morlanes (Fran Álvarez), Iván Martín, Nikola Vujnovic (Adri Rieba) y Simón (Villa). Y los orelluts de Óscar Cano con Álvaro Campos, Muguruza, Carlos Delgado, Satrústegui, Regalón, Rafa Gálvez, Rubén Díaz (Jairo Cárcaba), Antonio Caballero, Rubén Ramos (Óscar), Cubillas y César Díaz (Pablo Roig).

No hace muchos años (cuatro) los partidos de rivalidad que disputaba el Castellón eran contra el Villarreal C, en Tercera División. Fueron siete duelos en el Mini Estadi, con un saldo de tres triunfos, tres empates y sólo una derrota (temporada 2011/12, por 1-0).