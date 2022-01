La opinión de José Luis Lizarraga / Los errores de Montesinos en el CD Castellón

"No me gusta dar entrevistas. Siempre hay peligro de que te citen mal o, peor aún, de que citen exactamente lo que dijiste" ( Stanley Kubrick). Lleva mucho tiempo Vicente Montesinos apartado de los focos. No es que no le guste ser protagonista al presidente del Castellón, porque es especialista en eludir las preguntas complicadas con largos circunloquios que no suelen focalizar el mensaje. Por eso, no existe peligro, como decía el genial Kubrick, en que te citen mal, sí de que critiquen tu gestión o dirección. Más bien su aislamiento, el mismo al que ha sometido al club que necesita una voz que lidere, motive, ponga los puntos sobre las íes en el día a día y, a la vez, tome decisiones. Posiblemente sí hay riesgo de que den luz a lo que piensas de verdad.

La mañana del domingo se me pasó volando. Disfruté con el tenis, una de mis pasiones, con uno de los tres mejores partidos de la historia, y con Rafa Nadal, ejemplo para muchos futbolistas y escuela de valores para muchas personas. A la vez, contacto directo con la junta general de accionistas del CD Castellón. De lo que aconteció allí no me sorprendió nada. Mediterráneo ya había detallado perfectamente las claves y los números de la asamblea. Nada nuevo. Posiblemente, solo que Montesinos se desahogó públicamente llorando su soledad (tiene razón) al timón del CD Castellón y criticó al tejido empresarial, Ayuntamiento y Diputación (discutibles y matizables sus razones aunque el club es patrimonio sentimental de Castelló). Los empresarios son libres de invertir donde estimen, y el dinero público debe emplearse con racionalidad, primando intereses. Otra cuestión es que existen muchas formas de ayudar y que existe competencia desleal porque otros consistoros, léase Cartagena por decir uno, si que inyectan dinero al club de su ciudad. Si, pero repito hay más maneras de colaborar. Ahora Montesinos deberá también preguntarse porque no las recibe o detallar cuáles son sus proyectos. Y sigo. Si ingresas 7,5 millones y acabas en descenso y sin superávit, significa que algo has hecho muy mal. Alguien perdió la brújula en la dirección y gestión o, más grave, nunca tuvo su brújula a punto. Y el presidente no afrontó los problemas que se dieron la pasada temporada. Prometí contar y cuento. Montesinos sabía que su director general no mantenía relaciones cordiales con hombres e importantes como Dealbert, por ejemplo, y que contrató a Juan Carlos Garrido, uno de los peores entrenadores de la historia cuando ya se había pactado con Oltra. Y sus fichajes fueron desastrosos, la mayoría con el desacuerdo de la otra parte del club. Si, había dos facciones enfrentadas y distanciamiento con el hombre que llevaba la brújula del Castellón. Y Montesinos nunca tomó decisiones. Es culpa del presidente y responsabilidad grave por inacción. Y la temporada ha empezado igual con idénticos protagonistas. Por suerte, Fernando Gómez Colomer ha impuesto seny y criterio y la ilusión que transmite Sergi Escobar con el bueno de Emilio Isierte y su equipo, pueden con todo. Ellos sí son albinegros de verdad con errores y aciertos. Me quedo con sus valores, como los de Nadal. Pero eso sí, no trago con que la solución sea estar en Segunda para la viabilidad. No, señor Montesinos eso no es tener un proyecto y mire que admiro y agradezco su valentía pero no puede empezarse un ejercicio con un millón de déficit. Eso se lo censuró usted a José Miguel Garrido, anterior máximo accionista y tenía razón. A no ser que asuma el roto. Y sí, ya sabíamos que quería vender el club. Hay que buscar soluciones y tomar decisiones.