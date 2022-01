Montesinos: "El futuro del Castellón pasa por el fútbol profesional o la llegada de un inversor"

"El futuro del Castellón ahora mismo no es nada bueno y es lo que más me preocupa". El presidente de la entidad, Vicente Montesinos, ha afirmado este domingo en la junta general ordinaria de accionistas que el club atraviesa una situación económica "crítica" y necesita un mayor volumen de ingresos para hacer frente a su estado de tesorería deficitario. Para ello, detalla que se necesita la entrada de un fondo inversor o el ascenso y permanencia durante varios años en el fútbol profesional:

"Como aficionado y máximo accionista, el pasivo circulante es lo que más me preocupa. Tenemos un déficit de tesorería muy importante. Desde que llegué ha sido lo que más me ha preocupado y hemos intentado hacer nuestros mejores esfuerzos para corregirlo. Vi la luz cuando ascendimos al fútbol profesional, porque establecerte en LaLiga hace que tus ingresos crezcan cada año, pero el descenso de categoría ha sido un palo importante porque ha trastocado todo. Dimos un salto muy grande al ascender pero ahora estamos sufriendo las circunstancias: Ingresando muy poquito y teniendo que afrontar pagos muy elevados", explica Montesinos.

En la memoria remitida a los accionistas por el club y detallada punto por punto en la junta se informa de las cuentas de la temporada anterior. En ella, los ingresos netos en base a los derechos televisivos (descontando obligaciones e impuestos) se elevaron hasta los 5 millones de euros. En este capítulo, el total de ingresos durante la temporada pasada fue de 7.540.527 euros y el club cerró el ejercicio con unas ligeras pérdidas de 38.000 euros.

Impacto del covid

En base a ello, Montesinos ha dicho que el impacto del covid ha sido muy importante y ha dificultado todo:

"El CD Castellón no cuenta con el apoyo de grandes empresas que nos permita hacer más fácil el camino y que otros clubes con los que competimos sí tienen. Además, la herencia heredada no nos permite tener financiación bancaria y tenemos que ir fuera a buscar esos sponsors y no es fácil. Si a eso le añades que el impacto del covid lo hemos sufrido muchísimo te hace llegar a esta situación. El año pasado eI en 1 millón el impacto del covid.

Un millón de euros de pérdidas esta temporada

Por otro lado, se prevén unos ingresos de 3.207.000 euros y unos gastos de 4.390.000 siendo el resultado de explotación previsto negativo en 1.183.000 euros para la presente temporada. Entre los ingresos, destacan los 230.000 euros del operador televisivo más 244.000 por traspasos tras la venta de Rubén Díez. El gasto previsto de la plantilla deportiva asciende a 1.937.000 euros:

"El presupuesto de plantilla es similar al que teníamos cuando subimos a Segunda. Hemos hecho un esfuerzo importante para conseguir los objetivos. Tenemos que estar en playoff para luchar por él ascenso. Es el objetivo que nos marcamos para poder tener una mejor situación económica el próximo año.

Asimismo, uno de los puntos más polémicos en la junta ha sido al analizar el acuerdo que alcanzó con el Ayuntamiento de Castelló en septiembre de 2020 para la redacción de un convenio de cesión del uso y explotación del Estadio Municipal Castalia para los próximos cuatro años. Dicho informe señala que, mediante la activación del valor del uso del estadio se ha podido equilibrar el patrimonio neto del club, siendo la estimación de dicho valor de 6,1 millones. Así se paso de tener un patrimonio neto negativo de -2,2 millones a uno positivo de 3,8 millones.

Cesión de Castalia

Al respecto, Isidoro Gasque de Fòrum Albinegre, ha reclamado que "no entiendo la cantidad de la cesión de Castalia. Esto mismo se planteó hace once años por parte de Castellnou y Blasco. Esto es un canto de sirena, sirve para paliar una situación de quiebra del Castellón".

Por su parte, Montesinos replicó que "la mayoría de los clubes activan el intangible del estadio, no es algo exclusivamente del Castellón. Nos gustaría que el convenio sea a más largo plazo y así el impacto en el patrimonio neto sea menor, como tienen otros clubes en España".

Ampliación de capital fallida

Otro de los puntos relevantes fue el de la fallida ampliación de capital prevista por valor de cinco millones de euros, una operación que se debía llevar a cabo de acuerdo a la exigencia de la Ley del Deporte y del capital mínimo por la Comisión mixta del Consejo Superior de Deportes y la Liga de Futbol Profesional.

Al respecto, Montesinos dijo que "la ampliación de capital se aprobó en la anterior junta porque había una exigencia del CSD y pensando en la entrada de un socio que acompañase al proyecto y cubriera las deuda de presente y futuro. Pero el descenso truncó esa ampliación que habría sido excepcional para todos los accionistas. Desde Capital Albinegro se han puesto más de tres millones de euros en la entidad para poder funcionar. Esa cifra es mayor que la que hemos tenido mayor en ticketing en todos los años, incluyendo la venta de acciones de Sempre Orellut. Equivocadamente pensé que tendríamos el respaldo del ayuntamiento y la diputación pero me equivoque. La esperanza es casi nula de que lo consigamos. No es un reproche, es una realidad. Al final, lo importante es el escudo y el club, no las personas, yo no voy a estar de por vida y si me tengo que deporir me iré, lo importante es que el Castellón tenga futuro".

Por último, el grupo de accionistas Sentimiento Albinegro, a través de su presidente Conrado Marín, pidió al presidente que "Como siempre tú pides que no nos dejéis solos, yo te pido que no nos dejéis solos a nosotros en la causa. Solicitó que no os postuléis contra Cruz como Capital Albinegre, sino como CD Castellón que es el verdadero afectado". A lo que Montesinos respondió que "la directiva hará todo lo posible para que el que haya hecho malo en contra del Castellón lo acabe pagando".