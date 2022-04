Las causas del desplome del Castellón en la recta final de la liga

Cuando tan solo quedan siete jornadas por disputarse, el CD Castellón se ha complicado excesivamente la vida en el grupo 2 de Primera RFEF y, aunque matemáticamente todavía es posible clasificarse para disputar la promoción de ascenso a Segunda División, lo cierto es que las sensaciones no son nada buenas. El conjunto que dirige Sergi Escobar ha perdido presencia y fuerza, y eso le ha llevado a una espiral negativa en la que no solo preocupan los resultados en sí. La clasificación está de lo más igualada, pero el equipo albinegro no ofrece garantía alguna de cara a esta recta y decisiva fase final del curso 2021/22.

Cuatro jornadas sin ganar Las cuatro últimas jornadas en las que el Castellón tan solo ha sumado un punto de doce posibles han dejado muy tocado al equipo. Mentalmente se necesita una reacción para revertir una situación que ha llevado al equipo a soltar una de la plazas de play-off que ocupaba a caer hasta la undécima posición en el grupo 2. Se perdió contra el Linense (0-2), Andorra (1-0) y Nàstic de Tarragona (3-0), y se empató ante el Alcoyano (1-1). Una renta muy pobre para un plantel que aspiraba a todo al inicio del curso y que ahora tiene la zona noble a solo dos puntos con hasta nueve rivales peleando por el mismo objetivo. Pocas ocasiones de gol Uno de los principales problemas es la falta de gol. El equipo albinegro apenas genera ocasiones de peligro en el área rival y eso le está penalizando considerablemente. De hecho, el de Sergi Escobar es con 32 goles a favor uno de los equipos menos goleadores del grupo y esos pobres registros no le alcanzan para doblegar a sus oponentes. Además, la debilidad defensiva también se ha incrementado en las últimas jornadas y se han encajado seis goles en contra en los últimos cuatro. Un equilibrio en el juego que hay que recuperar desde este mismo fin de semana, en el encuentro que le medirá al líder Albacete en el Estadio Castalia, para mantener las opciones hasta el final. Sin un patrón de juego En esta racha de resultados negativos, el Castellón ha perdido sus señas de identidad y, en algunos encuentros, no se le ha visto definido un patrón de juego concreto. Ha habidos encuentros en los que al equipo se le veía bastante bien y con las ideas claras, pero en la últimas semanas esa sensación ha desaparecido y se ha visto perder muchos balones fáciles y no enlazar pases en calidad. Ausencia de un líder Con Carles Salvador lesionado desde hace más de un mes, nadie ha cogido las riendas del Castellón sobre el terreno de juego. Se esperaba más de jugadores veteranos como Pablo Hernández, llamado a ser el buque insignia del proyecto pero sin demasiada regularidad esta campaña, y de otros que llevan más tiempo en el equipo. Pero casi siempre ha sido el mismo, David Cubillas, el que ha puesto más corazón que cabeza en algunos momentos de la temporada para echarse al equipo a las espaldas. Ahora es uno de esos momentos del curso en el que se ha de dar un paso al frente en busca de una reacción inmediata. Carles Salvador se 'ata' al Castellón hasta el 2025 Titulares y suplentes Entre lesiones y sanciones, el cuerpo técnico del Castellón ha tenido que ir poniendo parches a las ausencias que se iban dando. A priori, se confiaba en todos los jugadores que conforman el primer equipo, pero ha quedado demostrado que no todos están al nivel que de ellos se esperaba y, cuando se ha requerido de ellos, no han rendido como tocaba. Esas ausencias, que en las última semanas han sido numerosas, también han perjudicado notablemente al equipo de la capital de la Plana en su pelea por el play-off. El calendario En las siete jornadas que quedan, el Castellón se verá las caras contra cuatro equipos que pelean por subir, como son el Albacete (1º), Atlético Baleares (4º), Villarreal B (3º) y Barcelona B (10º con los mismos 45 puntos que el conjunto albinegro), mientras que también jugará con dos rivales de la zona media-baja como son el Linares (13º) y el Cornellà (17º).