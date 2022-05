Nico Escuder lleva el albinegrismo en las venas. En concreto fue su abuelo Diego Molina Baena ‘Dieguín’ quien inculcó en la familia un sentimiento que ha pasado de padres a hijos. Tanto es así, que el joven se ha casado este fin de semana en el Ayuntamiento de Castelló con su ya esposa Sandra Usó con la elástica del Castellón. En la espalda, el nombre de su abuelo, Diego, que falleció el pasado mes de noviembre.

El novio explica de la siguiente forma la original indumentaria en su propia boda: “Soy socio del Castellón de siempre. Voy todos los partidos a Castalia con mi padre y mi tío y siempre había dicho que me hacía mucha ilusión casarme con esta camiseta. Además después de que falleciera mi abuelo Diego ya quise ponerme también su nombre en la espalda como recuerdo”.

El @cdcastellon desea expresar sus públicas condolencias a familiares y allegados del ex jugador albinegro D. Diego Molina Baena 'Dieguín', recientemente fallecido a los 84 años de edad. Durante dos temporadas, al inicio de los años 60, jugó once partidos y marcó 5 goles. D.E.P. pic.twitter.com/eBToPahM8G — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 5 de noviembre de 2021

Dieguín disputó dos temporadas con el conjunto ‘orellut’ (la 61/62 y la 62/63) y medio año después de su muerte su nieto Nico ha querido homenajearle de esta forma: “Sabía muy poca gente que me casaría con la camiseta del Castellón, pero que iba a llevar el nombre de mi abuelo no lo sabía nadie”. Añade el protagonista, eso sí, que en la inminente boda civil el traje ya será más tradicional. “Ahí ya no puedo elegir, iré vestido de novio. Bastante ha hecho mi mujer con dejarme ir así al Ayuntamiento”, reconoce con una sonrisa.

Un albinegro en Bali

Nico lamenta que el viaje de novios lo había cuadrado con la idea de que el Castellón disputara el ‘play-off’ de ascenso a Segunda, una empresa casi imposible después de los últimos resultados del equipo. Sin embargo, la luna de miel de este joven y su ya esposa Sandra será en Bali, donde no faltará la albinegra: “La camiseta del Castellón hay que llevarla siempre. Nos han enseñado a ser del Castellón y lo quieres esté como esté”. Enhorabuena y Pam Pam Orellut!