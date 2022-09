La crónica | El Castellón juega, agrada y gana al Sabadell en el Estadio Castalia (3-1)

Mejor presentación del Castellón ante su afición imposible. No fue un triunfo con todas las de la ley, pero faltó poco. Este conjunto albinegro, aún en fase de engranaje, derrotó al Sabadell en medio de un gran ambiente futbolístico en Castalia. Buenas fases, en esas que el equipo mostró su superioridad, y alguna que otra duda cuando el conjunto arlequinado se puso 2-1 nada más arrancar el segundo tiempo. El 3-1 de Dani Romera dejó el partido visto para sentencia.

Rubén Torrecilla no quiso hacer muchos cambios en el once titular. Prácticamente los mismos que perdieron en el Estadio Johan Cruyff. La única novedad fue la presencia del madrileño Raúl Sánchez, ex del Ibiza, pegado al carril derecho, con Koné por el izquierdo y en punta Dani Romera.

Animado por los cerca de 10.000 espectadores que se dieron cita en la grada, el Castellón intentó imponer su ley en su feudo. Buscando la habilidad y la velocidad de Raúl Sánchez por el carril diestro, que gustó en su estreno. Cristian Rodríguez y Josep Calavera cogieron el timón del partido, ayudados por Pablo Hernández, y repartieron juego por las bandas.

Golazo para empezar

A los 13 minutos el colegiado cobró falta en las inmediaciones del área del Sabadell. Allí cogió el balón el jerezano Cristian Rodríguez que lanzó un obús directo a la escuadra derecha de la portería de Sergi Puig. Golazo para abrir la lata. Castalia vibró. La gente se puso las manos en la cabeza por el zambombazo. Era el 1-0. Quedaba mucha tela por cortar.

Como sucede en estos casos, los arlequinados de Gabri García dieron un paso al frente y sus imprecisiones permitieron a los capitalinos disponer de dos o tres llegadas para encarrilar aún más el marcador. Los laterales visitantes subían alegremente al ataque y cuando el Castellón recuperaba los espacios por banda era descomunales. No fueron aprovechadas las llegadas ni por Dani Romera ni por Koné.

El primer tiempo se encaró con un Sabadell que le robó el balón al equipo castellonense. Cuando lo recuperaban los locales les duraba muy poco. Se desconoce si la táctica era coger adelantados a los vallesanos en alguna contra. Y así llegó el 2-0. Buena apertura de Cristian a Raúl Sánchez que controló dentro del área y de volea perforó la portería de Sergi Puig. En el minuto 36 el marcador estaba algo más que encarado. Y con ese 2-0 se llegó al descanso.

Sobresalto

A los dos minutos de reanudarse el partido llegó el aviso del Sabadell. En un despista a la hora de sacar el balón de dentro del área, el más listo fue el visitante Joanet que envió el balón lejos del alcance del portero senegalés Cheikh Sarr. Ese tanto puso en posición de guardia al Castellón.

Los arlequinados introdujeron tres cambios de una tacada en el descanso buscando un golpe de efecto. Y vaya si lo tuvo porque del 2-0 se pasó al 2-1 y con los visitantes incordiando la portería albinegra. El Sabadell se vino claramente arriba. El equipo de Rubén Torrecilla se quería a encontrar a sí mismo. Pudo llegar el tercer gol del Castellón, pero el tiro de Dani Romera desde la frontal del área lo atajó el meta Sergi Puig.

Otro panorama

El Sabadell empezó a ser otro, lo mismo que el Castellón. El 2-2 no subió en el marcador por la atinada estirada de Sarr a tiro de Joanet. Castalia se empezó a impacientar y se escucharon cosas como «échale huevos». A todo ello, Rubén Torrecilla de pie delante de su banquillo y sin hacer cambios. En el minuto 60 la posesión ya era de (45-55%).

Y llegados a ese minuto 60, una gran jugada de Koné acabó con el balón al palo, rebotado después en un defensa y allí en la línea de gol apareció Romera para poner el 3-1. Ese gol fue la sentencia.