La opinión de José Luis Lizarraga | El método Voulgaris

Thomas Alva Edison realizó más de mil experimentos antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando un día le preguntaron por el motivo por el cual se había equivocado tantas veces, contestó: "Yo no me he equivocado. Sencillamente he encontrado mil soluciones diferentes de cómo no se debe hacer una bombilla". Era un científico brillante con descubrimientos importantes, pero sobre todo fue un maestro de elevar a lo más alto el trabajo en equipo, creando el primer laboratorio de investigación industrial. Él era un genio, pero creía en la fuerza del equipo.

Al CD Castellón ha llegado Bob Voulgaris. Es el dueño del club y ejerce como tal, no lo olvidemos ni ahora, ni cuando puedan ir mal dadas. Su forma de pensar y trabajar no responde al estereotipo al que estamos acostumbrados. Pero también ha llegado para invertir dinero y talento. No está en el día a día de forma presencial, pero sí en contacto diario con Richard Bentley, David Reddin y Robin Taylor, su equipo de la consultora Pitch 32. Voulgaris compró el Castellón para trabajar con su método y demostrar que también puede aplicarse al fútbol español. El manejo de la inmensa cantidad de datos que aporta la Big Data y el saber interpretar ese caudal, es su obsesión. Con ella decidió el fichaje de Antón, en Alcoi protagonista del gol de Koné. Digamos que ha sido su única imposición, junto al fichaje de Sarr del propio entrenador. El resto de la plantilla se trabajaron en equipo entre la dirección deportiva de Fernando y la supervisión de Torrecilla y David Reddin. Bob fue inteligente y dejó trabajar. Luego, como ha quedado demostrado, puso en marcha su plan de crear un nuevo organigrama para el club y llegaron las salidas de gente como Carlos Montesinos, Galván y el propio Fernando Gómez Colomer. En el caso del director deportivo, contratado por Vicente Montesinos, creo que la nula relación existente con el entrenador y sus ayudantes ha sido decisiva, porque Fernando hubiera podido aportar el punto de criterio humano que hay que ponerle a la Big Data para optimizar esa gran fuente de información. La cuestión es que Voulgaris está imponiendo una profesionalización del club a todos los niveles, hasta el punto de haber contratado una consultora de recursos humanos para analizar las necesidades y los perfiles del club. No tengo duda de la seriedad de Richard, David y Robin. No hablan ni una palabra de español y no conocen Castellón, pero sí han llegado a trabajar y a crear un CD Castellón profesional como me han hecho llegar en las primeras tomas de contacto mantenidas con ellos y que me dejaron una grata impresión. Inversión para lograr que en un futuro, desde la gestión, el CD Castellón pueda competir en el fútbol profesional y no vuelva a acontecer el fin de temporada de Juan Carlos Garrido y la nefasta planificación de aquel año en Segunda. Motensinos hizo un gran fichaje con Voulgaris. Todavía es pronto para valorar lo deportivo, pero sí se puede analizar que se ha hecho una plantilla que parte entre las favoritas para el ascenso directo. No tengo dudas al respecto, aunque el fútbol depende del balón. Como decía Jordan: «El talento gana los partidos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo, gana campeonatos». En Alcoi vi mucho de la frase de otro genio como Michael. Y les seguiré contando... Les echaba de menos. PPO.