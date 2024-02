Castellón-San Fernando | Domingo de Romeria con aires de revancha

En estos tiempos más normales, en los que el CD Castellón, aun siendo líder en solitario, se comporta como un equipo más terrenal que galáctico, conviene echar la vista atrás. Concretamente, hasta el 28 de octubre, hasta esa 10ª jornada en la que caía en el Estadio Iberoamericano 2010 (2-0) contra un equipo a priori alejado del cartel de grandes favoritos (Ibiza, Córdoba, Málaga y compañía). Un triunfo, el del San Fernando, tan inesperado como meritorio, porque solamente unos días atrás había cambiado de entrenador y Alfredo Santaelena encontró la fórmula para ganar a los de Dick Schreuder. Ese encuentro marcó un antes y un después para el neerlandés, obligado a introducir los primeros ajustes.

Un plan sencillo pero sumamente efectivo

El 1-0 de Jonathan Biabiany (minuto 18) reflejó el plan del exjugador del Getafe, Atlético, Deportivo o Sevilla: robar rápido y balones a la espalda de la zaga, aprovechando la velocidad del francés y de Dani Selma por ambos costados, así como el trabajo incansable, generando espacios y atrayendo la atención, de Dani Aquino. Una acción que se repitió muy a menudo en aquella tarde, en la que el Castellón fue más permeable atrás y menos resolutivo cara a puerta. Hasta que, en el descuento, Carlos León terminó por mandar a la lona a los por entonces aún invictos albinegros. Sin duda, el San Fernando fue el primer equipo en explotar las debilidades, sacando tajada de los riesgos de este plan.

Las ayudas y la posición de Gonzalo Crettaz

Otro de los factores, fue que el San Fernando ganó muchos duelos individuales. En ese sentido, Schreuder hizo hincapié en optimizar las ayudas para que, sobre todo los que cerraban, no se vieran tan expuestos. Los gaditanos tratarán de repetir la receta.

Además, también fue consecuencia, desde entonces, ver a Gonzalo Crettaz todavía más adelantado, con el fin de abortar esos balones al espacio. Así, ha sido una práctica habitual ver al portero hispano-argentino convertirse en una especie de hombre-libre. ¿Cuántos ataques del rival, desde entonces, han muerto a sus pies?

El ‘repaso’ de hace un par de temporadas

El San Fernando, con su actual denominación (fue refundado en 2009, añadiéndole el apellido Isleño), ya visitó el Estadio Castalia hace un par de años. Entonces entrenado por Nacho Castro, le dio un repaso al Castellón en una primera parte mala como pocos recuerdan: 0-3, con goles de Francis Ferrón, Kevin Sibille (propia puerta) y Rodri Sanz. Aunque César Díaz recortó al poco de volver del vestuario, lo cierto es que los azulinos aún pudieron infligir un castigo más duro a un equipo que se diluyó en un final de temporada infame: un triunfo en las últimas 11 jornadas. Eran otros tiempos.

Biabiany y Dani Aquino, muy peligrosos

En ese 1-3 ya estuvo Biabiany quien, a pesar de no marcar ninguno de los goles, sí fue una pesadilla para el equipo entonces dirigido por Sergi Escobar. El galo, ex del Inter de Milán, es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría. Estará en Castalia, tras quedarse fuera de la última citación por problemas físicos. Por no hablar de Dani Aquino, un peligro constante y poderoso en el juego aéreo. Y no olviden a un exalbinegro como Cristian Herrera.

El conjunto gaditano pierde a los centrocampistas Dani Molina (arrastra problemas en el tobillo) y Álex Masogo (cumple ciclo).